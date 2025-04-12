https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010847696.html

Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 12.04.2025

Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:32:00+03:00

2025-04-12T07:32:00+03:00

2025-04-12T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. <...> С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз", — указал он.Полищук напомнил, что попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в сутки.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд Москвы и Вашингтона, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает безопасность судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, киев, алексей полищук, владимир путин, дональд трамп, сша, снг