https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010847696.html
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 12.04.2025
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики
Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:32:00+03:00
2025-04-12T07:32:00+03:00
2025-04-12T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. <...> С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз", — указал он.Полищук напомнил, что попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в сутки.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд Москвы и Вашингтона, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает безопасность судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики
МИД: Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики