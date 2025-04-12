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Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 12.04.2025 (обновлено: 09:14 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010847696.html
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики - РИА Новости, 12.04.2025
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики
Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T07:32:00+03:00
2025-04-12T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
в мире
киев
алексей полищук
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. &lt;...&gt; С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз", — указал он.Полищук напомнил, что попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в сутки.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд Москвы и Вашингтона, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает безопасность судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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россия, украина, в мире, киев, алексей полищук, владимир путин, дональд трамп, сша, снг
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Киев, Алексей Полищук, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, СНГ
Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

МИД: Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. <...> С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз", — указал он.
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Полищук напомнил, что попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в сутки.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд Москвы и Вашингтона, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает безопасность судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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