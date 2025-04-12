https://ria.ru/20250412/mks-2010842076.html

Полет венгерского космонавта на МКС запланирован на май

Полет венгерского космонавта на МКС запланирован на май - РИА Новости, 12.04.2025

Полет венгерского космонавта на МКС запланирован на май

Полет международного экипажа с участием второго венгерского космонавта Тибора Капу на МКС запланирован на конец мая, сообщил РИА Новости первый и единственный... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:32:00+03:00

2025-04-12T05:32:00+03:00

2025-04-12T05:32:00+03:00

космос - риа наука

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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Полет международного экипажа с участием второго венгерского космонавта Тибора Капу на МКС запланирован на конец мая, сообщил РИА Новости первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш, совершивший полет в 1980 году на кораблях "Союз-35" и "Союз-36" с советским космонавтом Валерием Кубасовым. По словам первого венгерского космонавта, международный экипаж под руководством американской астронавтки стартует из США. Помимо венгерского инженера-механика Капу, в его составе - индийский летчик-истребитель и польский инженер. На МКС они пробудут 14 дней. Фаркаш принимал участие в подготовке Капу и его дублеров и будет присутствовать при старте. "Планируется (полет - ред.) на конец мая. Они хорошо подготовились. Теперь, если программа изменится, будет зависеть не от них. Факторов очень много: метеорология, технические проблемы. Конечно, для Венгрии это будет снова великолепное достижение", - сказал первый венгерский космонавт. Фаркаш рассказал, что во время полета экипаж и, в частности, Капу будут заниматься научными исследованиями воздействия невесомости на организм человека. Первый венгерский космонавт добавил, что в Венгрии запланировано празднование 45-й годовщины его полета, который состоялся 26 мая-3 июня 1980 года. Венгрия ранее подписала договор с американской компанией Axiom Space об отправке своего второго космонавта на МКС. Из 240 кандидатов были отобраны четверо, которые более года проходили подготовку. В мае 2024 года комиссия окончательно одобрила кандидатуру 32-летнего Капу.

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, венгрия, сша, валерий кубасов