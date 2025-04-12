Рейтинг@Mail.ru
В МХТ имени А.П. Чехова состоялся концерт ко Дню космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/mkht-2010911356.html
В МХТ имени А.П. Чехова состоялся концерт ко Дню космонавтики
В МХТ имени А.П. Чехова состоялся концерт ко Дню космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
В МХТ имени А.П. Чехова состоялся концерт ко Дню космонавтики
Артисты МХТ имени А.П. Чехова поздравили сотрудников госкорпорации "Роскосмос" с Днём космонавтики, представив специальную литературно-музыкальную программу... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:11:00+03:00
2025-04-12T18:11:00+03:00
космос - риа наука
байконур (город)
константин хабенский
марина брусникина
олег кононенко
роскосмос
мхт имени а.п. чехова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315968_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_a8dc31d4bb59ebb569a9bb2697183416.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Артисты МХТ имени А.П. Чехова поздравили сотрудников госкорпорации "Роскосмос" с Днём космонавтики, представив специальную литературно-музыкальную программу "Человек", передает корреспондент РИА Новости. "Мы здесь в меру своих способностей тоже пытаемся хоть на какое-то время преодолеть земное притяжение вместе со зрителями, хотя бы на час, на два, на три, и оторваться от земли для того, чтобы задаться вечным человеческим вопросом о жизни, смерти, о любви, о Боге, о человеке. Программа, которую мы сегодня вам покажем, она была сделана специально для работников Байконура. Она так и называется – "Че-ло-век", - сказал перед концертом художественный руководитель театра Константин Хабенский. Он напомнил, что осенью артисты театра приезжали провожать отряд на орбиту и показали работникам Байконура эту программу. В концерте задействованы десять артистов: Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Алексей Краснёнков, Ольга Литвинова, Ирина Пегова, Дмитрий Сумин, Валерий Трошин, Алёна Хованская, Виктор Хориняк, а также Марина Брусникина, выступившая также режиссером вечера. "Поэзия производит сильное впечатление на людей, потому что не каждый день это читают, им не до этого. Когда приходишь с таким материалом, то все за это очень благодарны. Мы пытались создать программу так, чтобы это было интересно, нескучно, скажем так, чтобы люди провели этот час не бессмысленно", - отметила Брусникина. Со сцены прозвучали стихи Роберта Рождественского, Бэллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Николая Гумилева, Андрея Вознесенского, Константина Симонова и других поэтов, а также песни, пословицы и цитаты классиков русской и мировой литературы. Сотрудничество театра и "Роскосмоса" началось в 2023 году: МХТ побывал на гастролях на космодромах Байконур и Восточный, напомнили в театре. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб заложили традицию посещать спектакли МХТ перед полётом. После спектакля Виктора Крамера "Не покидай свою планету" художественный руководитель - директор МХТ имени А.П. Чехова Хабенский передал Кононенко миниатюрную чайку – символ театра. Она стала индикатором невесомости у экипажа во время запуска в сентябре 2023 года, а в декабре 2024 года на премьере спектакля "Чайка" индикатор торжественно передали обратно в театр.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
https://ria.ru/20250412/mishustin-2010858950.html
https://ria.ru/20250412/svo-2010905461.html
байконур (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315968_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_eacd767e27854af887e58e234bdaa86a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), константин хабенский, марина брусникина, олег кононенко, роскосмос, мхт имени а.п. чехова, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Константин Хабенский, Марина Брусникина, Олег Кононенко, Роскосмос, МХТ имени А.П. Чехова, Россия
В МХТ имени А.П. Чехова состоялся концерт ко Дню космонавтики

МХТ имени А.П. Чехова поздравил работников "Роскосмоса" с Днем космонавтики

© РИА Новости / Вадим Федотов | Перейти в медиабанкСтела Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области в День космонавтик
Стела Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области в День космонавтик - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Вадим Федотов
Перейти в медиабанк
Стела Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области в День космонавтик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Артисты МХТ имени А.П. Чехова поздравили сотрудников госкорпорации "Роскосмос" с Днём космонавтики, представив специальную литературно-музыкальную программу "Человек", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы здесь в меру своих способностей тоже пытаемся хоть на какое-то время преодолеть земное притяжение вместе со зрителями, хотя бы на час, на два, на три, и оторваться от земли для того, чтобы задаться вечным человеческим вопросом о жизни, смерти, о любви, о Боге, о человеке. Программа, которую мы сегодня вам покажем, она была сделана специально для работников Байконура. Она так и называется – "Че-ло-век", - сказал перед концертом художественный руководитель театра Константин Хабенский.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
Вчера, 10:24
Он напомнил, что осенью артисты театра приезжали провожать отряд на орбиту и показали работникам Байконура эту программу.
В концерте задействованы десять артистов: Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Алексей Краснёнков, Ольга Литвинова, Ирина Пегова, Дмитрий Сумин, Валерий Трошин, Алёна Хованская, Виктор Хориняк, а также Марина Брусникина, выступившая также режиссером вечера.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки
Вчера, 10:19
"Поэзия производит сильное впечатление на людей, потому что не каждый день это читают, им не до этого. Когда приходишь с таким материалом, то все за это очень благодарны. Мы пытались создать программу так, чтобы это было интересно, нескучно, скажем так, чтобы люди провели этот час не бессмысленно", - отметила Брусникина.
Со сцены прозвучали стихи Роберта Рождественского, Бэллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Николая Гумилева, Андрея Вознесенского, Константина Симонова и других поэтов, а также песни, пословицы и цитаты классиков русской и мировой литературы.
Сотрудничество театра и "Роскосмоса" началось в 2023 году: МХТ побывал на гастролях на космодромах Байконур и Восточный, напомнили в театре. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб заложили традицию посещать спектакли МХТ перед полётом. После спектакля Виктора Крамера "Не покидай свою планету" художественный руководитель - директор МХТ имени А.П. Чехова Хабенский передал Кононенко миниатюрную чайку – символ театра. Она стала индикатором невесомости у экипажа во время запуска в сентябре 2023 года, а в декабре 2024 года на премьере спектакля "Чайка" индикатор торжественно передали обратно в театр.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО
Вчера, 17:30
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Константин ХабенскийМарина БрусникинаОлег КононенкоРоскосмосМХТ имени А.П. ЧеховаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала