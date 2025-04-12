В МХТ имени А.П. Чехова состоялся концерт ко Дню космонавтики
МХТ имени А.П. Чехова поздравил работников "Роскосмоса" с Днем космонавтики
© РИА Новости / Вадим Федотов | Перейти в медиабанкСтела Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области в День космонавтик
Стела Юрия Гагарина в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области в День космонавтик. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Артисты МХТ имени А.П. Чехова поздравили сотрудников госкорпорации "Роскосмос" с Днём космонавтики, представив специальную литературно-музыкальную программу "Человек", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы здесь в меру своих способностей тоже пытаемся хоть на какое-то время преодолеть земное притяжение вместе со зрителями, хотя бы на час, на два, на три, и оторваться от земли для того, чтобы задаться вечным человеческим вопросом о жизни, смерти, о любви, о Боге, о человеке. Программа, которую мы сегодня вам покажем, она была сделана специально для работников Байконура. Она так и называется – "Че-ло-век", - сказал перед концертом художественный руководитель театра Константин Хабенский.
Он напомнил, что осенью артисты театра приезжали провожать отряд на орбиту и показали работникам Байконура эту программу.
В концерте задействованы десять артистов: Кристина Бабушкина, Павел Ващилин, Алексей Краснёнков, Ольга Литвинова, Ирина Пегова, Дмитрий Сумин, Валерий Трошин, Алёна Хованская, Виктор Хориняк, а также Марина Брусникина, выступившая также режиссером вечера.
"Поэзия производит сильное впечатление на людей, потому что не каждый день это читают, им не до этого. Когда приходишь с таким материалом, то все за это очень благодарны. Мы пытались создать программу так, чтобы это было интересно, нескучно, скажем так, чтобы люди провели этот час не бессмысленно", - отметила Брусникина.
Со сцены прозвучали стихи Роберта Рождественского, Бэллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Николая Гумилева, Андрея Вознесенского, Константина Симонова и других поэтов, а также песни, пословицы и цитаты классиков русской и мировой литературы.
Сотрудничество театра и "Роскосмоса" началось в 2023 году: МХТ побывал на гастролях на космодромах Байконур и Восточный, напомнили в театре. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб заложили традицию посещать спектакли МХТ перед полётом. После спектакля Виктора Крамера "Не покидай свою планету" художественный руководитель - директор МХТ имени А.П. Чехова Хабенский передал Кононенко миниатюрную чайку – символ театра. Она стала индикатором невесомости у экипажа во время запуска в сентябре 2023 года, а в декабре 2024 года на премьере спектакля "Чайка" индикатор торжественно передали обратно в театр.