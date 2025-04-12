https://ria.ru/20250412/miting-2010921525.html

На митинг в поддержку политики Вучича прибыли более девяти тысяч сербов

На митинг в поддержку политики Вучича прибыли более девяти тысяч сербов - РИА Новости, 12.04.2025

На митинг в поддержку политики Вучича прибыли более девяти тысяч сербов

На учредительный митинг надпартийного движения "За народ и государство" в поддержку политики президента Сербии Александра Вучича в Белград прибыли более 9 тысяч РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:11:00+03:00

2025-04-12T19:11:00+03:00

2025-04-12T21:55:00+03:00

в мире

сербия

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косово

александр вучич

милош вучевич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 12 апр - РИА Новости. На учредительный митинг надпартийного движения "За народ и государство" в поддержку политики президента Сербии Александра Вучича в Белград прибыли более 9 тысяч сербов из Косово и Метохии, передает портал издания "Вечерне новости". Вучич 8 апреля призвал всех граждан страны на учредительное собрание 11-13 апреля нового надпартийного движения Сербии "За народ и государство" в свете массовых протестов, которые начались после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По словам сербского лидера, в последние пять месяцев массовых протестов страной овладели "террор и страх". Сторонники сербских властей в пятницу прошли шествием от правительства по центральным улицам к парламенту с сербским флагом рекордного размера 200 на 10 метров. Премьер Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич призвал вечером в пятницу граждан объединиться вокруг президента Александра Вучича и за неделю до православной Пасхи вместе участвовать в митинге в поддержку властей Сербии и ее нынешней политики и заявить, что "Не отдадим Сербию!". "Более 9 тысяч сербов из Косово и Метохии прибыли на всенародный собор "Не отдадим Сербию!" Они рано утром около 6.00 (7.00 мск) выехали в Белград, чтобы выразить поддержку Сербии и президенту Александру Вучичу. С собой они носят сербские флаги и транспаранты "Город Звечан вечен", "Все за Сербию, Сербию - ни за что" и другие, - передает портал издания. Вокруг здания Скупщины днем в пятницу были перекрыты улицы, поставлены палатки с угощениями и сувенирами. Тракторы аграриев выстроены в две линии по периметру Пионерского парка, где с марта стоят палатки студентов, которые не участвуют в протестах и сторонников Вучича. В субботу на площади перед парламентом весь день идут концерты местных исполнителей традиционной и популярной музыки. Кульминацией программы в 19.00 (20.00 мск) должен стать митинг, на котором, как ожидается, президент Сербии озвучит цели нового движения и вместе с гражданами определит первостепенные задачи. Ранее Вучич заявил, что одно из важнейших требований, которое он озвучит на народном соборе 12 апреля, будет к протестующим студентам, чтобы они вернулись к занятиям, "а все ответственные за насилие предстали перед правосудием". Вучич заявил в середине февраля, что пришло время для формирования широкого надпартийного движения "За народ и государство", которое возглавят уважаемые люди, не являющиеся функционерами правящей Сербской прогрессивной партии. В Агентство хозяйственных регистров 28 марта были поданы документы для регистрации движения в форме НПО от имени гражданки Тияны Николич с адресом в частном секторе белградского района Звездара. Впервые о формировании широкого надпартийного движения сербский президент заговорил осенью 2022 года. В столице Сербии в мае 2023 года состоялся крупнейший митинг в поддержку Вучича и правительства на фоне протестов на площади перед парламентом. Вучич тогда сообщил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии, на который избрали бывшего главу минобороны Милоша Вучевича. Дата формирования надпартийного движения несколько раз переносилась. Протестующие из-за гибели людей при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250404/serbiya-2009374984.html

https://ria.ru/20250325/serbiya-2007078740.html

https://ria.ru/20250404/belgrad-2009434514.html

https://ria.ru/20250325/serbiya-2007318887.html

https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html

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белград (город)

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Митинг движения "За народ и государство" в поддержку президента Сербии Вучича Днем ранее сторонники президента уже пронесли по улицам города самый большой в истории национальный флаг. Вучич 8 апреля призвал граждан страны на учредительное собрание 11-13 апреля нового надпартийного движения "За народ и государство" в свете массовых протестов, которые начались после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По его словам, в последние 5 месяцев массовых протестов страной овладели "террор и страх". 2025-04-12T19:11 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, милош вучевич, беспорядки в белграде