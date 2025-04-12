https://ria.ru/20250412/mishustin-2010860695.html

Мишустин распорядился выделить средства на строительство в новых регионах

Мишустин распорядился выделить средства на строительство в новых регионах - РИА Новости, 12.04.2025

Мишустин распорядился выделить средства на строительство в новых регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 520 миллионов рублей на завершение строительства домов в новых регионах, сообщила... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:18:00+03:00

2025-04-12T11:18:00+03:00

2025-04-12T11:18:00+03:00

жилье

донецкая народная республика

запорожская область

россия

михаил мишустин

строительство

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 520 миллионов рублей на завершение строительства домов в новых регионах, сообщила пресс-служба правительства. "Более 520 млн рублей выделено из резервного фонда кабмина новым регионам на завершение строительства домов, застройщики либо собственники которых не определены. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства будут направлены Донецкой Народной Республике и Запорожской области. С их помощью будет завершено строительство многоквартирных домов в Донецке и Мелитополе", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа ведётся в рамках государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", которая была утверждена правительством в конце 2023 года. "В программе предусмотрены мероприятия по строительству и восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - сообщили в кабмине. Мишустин в ходе заседания правительства 10 апреля, где обсуждался данный вопрос, отмечал, что власти и дальше будут делать всё необходимое для активного развития регионов, чтобы в целом уровень жизни там был не ниже среднего по стране. "На это нацелена программа", – сообщал Мишустин.

https://ria.ru/20250410/putin-2010568177.html

https://realty.ria.ru/20250410/husnullin-2010432948.html

донецкая народная республика

запорожская область

россия

луганская народная республика

херсонская область

мелитополь

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жилье, донецкая народная республика, запорожская область, россия, михаил мишустин, строительство, луганская народная республика, херсонская область , мелитополь