https://ria.ru/20250412/mishustin-2010858950.html
Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки
Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки - РИА Новости, 12.04.2025
Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что этот праздник навсегда вписан... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:19:00+03:00
2025-04-12T10:19:00+03:00
2025-04-12T10:19:00+03:00
космос - риа наука
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михаил мишустин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что этот праздник навсегда вписан в мировую историю как символ величия российской науки и героизма первооткрывателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Этот профессиональный праздник навсегда вписан в мировую историю как символ технического прогресса, величия российской науки, мужества и героизма первооткрывателей", - приводятся в поздравлении слова Мишустина. Премьер-министр отметил, что первый пилотируемый полёт в космос, открывший новую эпоху в освоении Вселенной, стал возможен благодаря самоотверженному труду выдающихся учёных, инженеров, конструкторов, испытателей и "всех, кто сумел воплотить в жизнь мечту человечества".
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки
Мишустин: День космонавтики навсегда вписан в мировую историю