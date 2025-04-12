https://ria.ru/20250412/mishustin-2010858950.html

Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки

Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки - РИА Новости, 12.04.2025

Мишустин назвал День космонавтики символом величия российской науки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что этот праздник навсегда вписан... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:19:00+03:00

2025-04-12T10:19:00+03:00

2025-04-12T10:19:00+03:00

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что этот праздник навсегда вписан в мировую историю как символ величия российской науки и героизма первооткрывателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Этот профессиональный праздник навсегда вписан в мировую историю как символ технического прогресса, величия российской науки, мужества и героизма первооткрывателей", - приводятся в поздравлении слова Мишустина. Премьер-министр отметил, что первый пилотируемый полёт в космос, открывший новую эпоху в освоении Вселенной, стал возможен благодаря самоотверженному труду выдающихся учёных, инженеров, конструкторов, испытателей и "всех, кто сумел воплотить в жизнь мечту человечества".

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, михаил мишустин