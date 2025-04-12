Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/mishustin-2010855846.html
Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли
Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 12.04.2025
Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:52:00+03:00
2025-04-12T09:52:00+03:00
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010053579_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_cedbfb247c1bf8965d4409a6441207be.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач. "Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ. Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.
https://ria.ru/20240813/luna-1965982972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010053579_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_f16fd5f6d873fdfd620cf0df42142ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли

Мишустин: российская ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач.
«
"Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ.
Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.
Концепция лунной базы - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Мишустин рассказал о целях развития космической ядерной энергетики
13 августа 2024, 17:07
 
Космос - РИА НаукаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала