https://ria.ru/20250412/mishustin-2010855846.html

Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли

Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 12.04.2025

Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:52:00+03:00

2025-04-12T09:52:00+03:00

2025-04-12T09:52:00+03:00

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010053579_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_cedbfb247c1bf8965d4409a6441207be.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач. "Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ. Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.

https://ria.ru/20240813/luna-1965982972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, михаил мишустин