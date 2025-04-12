Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли
Мишустин: российская ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ракетно-космическая отрасль России укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач.
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"Все эти годы ракетно-космическая отрасль укрепляет лидирующие позиции, демонстрирует значительные результаты в решении приоритетных национальных задач в этой сфере. Осваивается околоземное пространство, создаются орбитальные спутниковые группировки. Особое внимание уделяется масштабным проектам фундаментальных исследований, внедрению инноваций, формированию кадрового резерва", - говорится в поздравлении премьера-министра с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли, опубликованном на сайте кабмина РФ.
Также Мишустин выразил глубокую признательность работникам и ветеранам отрасли за профессионализм, целеустремленность, преданность делу. Он отметил уверенность в том, что благодаря их труду Россия сохранит статус великой космической державы, продолжит совершать уникальные открытия, подтверждая высокий уровень научного, инженерного и технологического потенциала страны.
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13 августа 2024, 17:07