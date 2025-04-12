https://ria.ru/20250412/mironov-2010850076.html

Миронов назвал космонавтику гарантом суверенитета и развития России

Миронов назвал космонавтику гарантом суверенитета и развития России - РИА Новости, 12.04.2025

Миронов назвал космонавтику гарантом суверенитета и развития России

Космонавтика является той отраслью, которая гарантирует суверенитет и развитие России на десятилетия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:45:00+03:00

2025-04-12T08:45:00+03:00

2025-04-12T08:45:00+03:00

космос - риа наука

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юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Космонавтика является той отраслью, которая гарантирует суверенитет и развитие России на десятилетия, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Уверен, Россия останется мировым лидером в области освоения космоса. Космонавтика – это отрасль, которая гарантирует суверенитет и развитие нашей страны на десятилетия, и ее ждет прекрасное будущее", - сообщил он. Миронов пожелал всем, кто связан с космосом в России, а также главе Роскосмоса Дмитрию Баканову сил и успехов в трудах на благо родины. "Шестьдесят четыре года назад Юрий Гагарин сказал: "Поехали!". Надо продолжать его дело, не останавливаться и не сбавлять темп!", - сказал политик. По его мнению, поддержка отечественной космонавтики, связанных с ней областей экономики и науки в целом должна быть абсолютным приоритетом для сохранения технологического суверенитета РФ и ее положения на мировой арене. Миронов подчеркнул, что благодаря таланту и героическому труду предков, Россия надежно закрепила за собой статус мирового лидера в области освоения космического пространства. "Первый спутник Земли, первый космический полет, первый выход в открытый космос – это достижения, которыми можно и нужно гордиться, и День космонавтики отличный повод, чтобы об этом напомнить", - считает депутат Госдумы. По его словам, жизнь не стоит на месте, и сегодня Россия сталкивается не просто с конкуренцией в космосе, но и с прямыми угрозами, на которые необходимо адекватно отвечать. Лидер СРЗП напомнил, что космические технологии все активнее используются в военных целях, в том числе и противниками России, хотя формально космос остается "территорией мира". Миронов отметил, что нужно противопоставить этому такие высокотехнологичные решения, которые надежно защитят и российских бойцов на фронте, и мирное население в тылу, и страну в целом. Он также добавил, что многие такие открытия уже сделаны, а многие, по мнению парламентария, еще будут сделаны, ведь российский народ талантлив и изобретателен, а задача государства – поддержать эти таланты и максимально эффективно использовать способности каждого ученого, инженера и специалиста. "Поэтому "Справедливая Россия – За правду" добивается увеличения ассигнований на образование до 7% ВВП, а на науку – до 2%. ВВП – это необходимое условие для развития отрасли", - заключил лидер партии.

https://ria.ru/20250411/tarelkin-2010824982.html

https://ria.ru/20250412/mks-2010842076.html

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космос - риа наука, россия, земля, сергей миронов, юрий гагарин (космонавт), дмитрий баканов, госдума рф, роскосмос, день космонавтики — 2025