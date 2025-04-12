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В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергобъектам - РИА Новости, 12.04.2025
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08:34 12.04.2025 (обновлено: 09:44 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/mid-2010850783.html
В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергобъектам
В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергобъектам - РИА Новости, 12.04.2025
В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергобъектам
Нанесение Киевом ударов по объектам энергетики происходит или из-за отсутствия приказа их прекратить, или из-за его невыполнения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:34:00+03:00
2025-04-12T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по объектам энергетики происходит или из-за отсутствия приказа их прекратить, или из-за его невыполнения, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство", - сказал он.Дипломат пояснил, что "если приказа нет, то мы имеем дело с осознанным саботажем договоренностей". "Если же он не выполняется, то киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных", - добавил он.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010849766.html
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украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире
В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергобъектам

МИД: либо у ВСУ нет приказа прекратить удары, либо они его не выполняют

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по объектам энергетики происходит или из-за отсутствия приказа их прекратить, или из-за его невыполнения, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Дипломат пояснил, что "если приказа нет, то мы имеем дело с осознанным саботажем договоренностей". "Если же он не выполняется, то киевское руководство не в состоянии контролировать собственных военных", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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