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В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе
В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 12.04.2025
В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе
Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:34:00+03:00
2025-04-12T06:34:00+03:00
2025-04-12T06:35:00+03:00
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снг
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Как напомнил Полищук, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса было важным элементом стамбульской "зерновой сделки" 2022 года. По словам дипломата, Киев саботировал эту договоренность, "пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода"."На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений", - заключил он.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010544418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе
МИД: Россия и США не обсуждали работу аммиакопровода Тольятти — Одесса