https://ria.ru/20250412/mid-2010844834.html

В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе

В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 12.04.2025

В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе

Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:34:00+03:00

2025-04-12T06:34:00+03:00

2025-04-12T06:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Как напомнил Полищук, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса было важным элементом стамбульской "зерновой сделки" 2022 года. По словам дипломата, Киев саботировал эту договоренность, "пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода"."На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений", - заключил он.

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010544418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, москва, вашингтон (штат), алексей полищук, снг