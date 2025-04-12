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В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 12.04.2025
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06:34 12.04.2025 (обновлено: 06:35 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/mid-2010844834.html
В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе
В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 12.04.2025
В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе
Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:34:00+03:00
2025-04-12T06:35:00+03:00
россия
сша
в мире
москва
вашингтон (штат)
алексей полищук
снг
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Как напомнил Полищук, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса было важным элементом стамбульской "зерновой сделки" 2022 года. По словам дипломата, Киев саботировал эту договоренность, "пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода"."На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений", - заключил он.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010544418.html
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россия, сша, в мире, москва, вашингтон (штат), алексей полищук, снг
Россия, США, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Алексей Полищук, СНГ
В МИД рассказали о деталях переговоров по черноморской инициативе

МИД: Россия и США не обсуждали работу аммиакопровода Тольятти — Одесса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон не обсуждали возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса в рамках переговоров по новой черноморской инициативе, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Как напомнил Полищук, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса было важным элементом стамбульской "зерновой сделки" 2022 года. По словам дипломата, Киев саботировал эту договоренность, "пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода".
"На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений", - заключил он.
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