Мерц прокомментировал возможность переговоров с Путиным
Мерц заявил, что пока не задумывается над возможностью переговоров с Путиным
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может "категорически исключить" участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине.
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"На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним (с Путиным - ред.) или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом (мы его продолжим – ред.). Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны", - сказал Мерц.
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"Частью этой стратегической сдержанности является то, что я не объявляю об этом (участии в "миротворческом контингенте" - ред.) публично и не исключаю этого категорически. Прежде всего, эта война должна прекратиться", - заявил вероятный будущий канцлер Германии.
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"Украина во всех отношениях является особым случаем. Это очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Обещание о вступлении в ЕС остается в силе, и перспектива вступления в НАТО тоже, но и для того, и для другого сначала должна быть прекращена война", - подчеркнул Мерц.
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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