https://ria.ru/20250412/merts-2010933901.html

Мерц прокомментировал возможность переговоров с Путиным

Мерц прокомментировал возможность переговоров с Путиным - РИА Новости, 12.04.2025

Мерц прокомментировал возможность переговоров с Путиным

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T21:02:00+03:00

2025-04-12T21:02:00+03:00

2025-04-12T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может "категорически исключить" участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине. "На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним (с Путиным - ред.) или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом (мы его продолжим – ред.). Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны", - сказал Мерц.Политик сообщил, что не готов раскрывать детали планируемой им политики Берлина в отношении Киева, включая свою позицию по отправке немецких "миротворцев" на Украину. "Частью этой стратегической сдержанности является то, что я не объявляю об этом (участии в "миротворческом контингенте" - ред.) публично и не исключаю этого категорически. Прежде всего, эта война должна прекратиться", - заявил вероятный будущий канцлер Германии. Пока конфликт продолжается, невозможно обсуждать и членство Украины в НАТО и ЕС, добавил он. "Украина во всех отношениях является особым случаем. Это очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Обещание о вступлении в ЕС остается в силе, и перспектива вступления в НАТО тоже, но и для того, и для другого сначала должна быть прекращена война", - подчеркнул Мерц. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250303/merts-2002799294.html

https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997700614.html

https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html

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