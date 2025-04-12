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Переговоры Ирана и США в Омане завершились
Переговоры Ирана и США в Омане завершились - РИА Новости, 12.04.2025
Переговоры Ирана и США в Омане завершились
Переговоры между делегациями Ирана и США в Маскате завершились, передает иранское государственное агентство Tasnim. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:11:00+03:00
2025-04-12T17:11:00+03:00
2025-04-12T17:11:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 12 апр - РИА Новости. Переговоры между делегациями Ирана и США в Маскате завершились, передает иранское государственное агентство Tasnim. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. "Непрямые переговоры Ирана и США завершились", - говорится в сообщении. Еще в начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Масуд Пезешкиан
Переговоры Ирана и США в Омане завершились
Tasnim: переговоры между делегациями Ирана и США в Маскате завершились