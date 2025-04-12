https://ria.ru/20250412/marokko-2010837503.html
В Марокко самолет приземлился за пределами взлетной полосы
В Марокко самолет приземлился за пределами взлетной полосы - РИА Новости, 12.04.2025
В Марокко самолет приземлился за пределами взлетной полосы
Самолет приземлился за пределами взлетной полосы возле международного аэропорта Фес-Саисс в Марокко, три человека пострадали, сообщило издание Morocco World... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:48:00+03:00
2025-04-12T03:48:00+03:00
2025-04-12T03:48:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Самолет приземлился за пределами взлетной полосы возле международного аэропорта Фес-Саисс в Марокко, три человека пострадали, сообщило издание Morocco World News. "Авария с самолетом недалеко от аэропорта Фес-Саисс произошла в пятницу вечером после того, как самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы во время приземления, в результате чего три члена экипажа получили ранения", - отметило издание. На сайте издания опубликованы фотографии, на которых видно, что самолет также врезался в забор. Morocco World News добавляет, что пострадавшие были госпитализированы, происшествие обошлось без жертв. Причина инцидента пока неизвестна.
https://ria.ru/20250411/samolet-2010804617.html
https://ria.ru/20250318/samolet-2005624030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марокко
В Марокко самолет приземлился за пределами взлетной полосы
В Марокко самолет сел за пределами ВПП, пострадали три человека