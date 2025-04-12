https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010891437.html

Лукашенко раскритиковал требования Польши к Минску

Лукашенко раскритиковал требования Польши к Минску - РИА Новости, 12.04.2025

Лукашенко раскритиковал требования Польши к Минску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимо выдвижение Польшей требований для диалога с Минском, который "никому ничего не должен". РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:49:00+03:00

2025-04-12T15:49:00+03:00

2025-04-12T15:49:00+03:00

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белоруссия

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минск

александр лукашенко

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимо выдвижение Польшей требований для диалога с Минском, который "никому ничего не должен". "Почобут (отбывающий в колонии в Белоруссии срок журналист польского происхождения Анджей Почобут - ред.) этот - вечная проблема. И какая-то еще тема. "Для того чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это". Я говорю: "Да пошлите вы их". Мы никому ничего не должны. Хотите - садимся разговариваем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта в субботу. По словам главы государства, Белоруссия в свое время хотела выдать Польше осужденного Почобута, однако польская сторона отказалась. "А Почобут сказал: "Я туда не поеду". У нас это все записано. И все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает", - добавил Лукашенко. Он заметил, что когда глава официально незарегистрированного Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис выступала за налаживание диалога между Белоруссией и Польшей, ее сразу же начинали долбать. "Вот их (польских политиков - ред.) политика - политика эскалации и обострения", - сказал президент. Лукашенко подчеркнул, что очередные президентские выборы в Польше, кто бы ни был избран на этот пост, никак не поменяют политику польских властей. "Президент ничего изменить не может. Он не обладает там какими-то полномочиями. Будет что-то бряцать в средствах массовой информации", - считает президент Белоруссии. Однако он отметил, что Минску хотелось бы, чтобы был избран "здравомыслящий нормальный человек". "Не надо пророссийский, пробелорусский. Пропольский пусть будет. Который будет делать в интересах поляков. Мы этого хотим. Если хотят, будем с ними работать", - уточнил Лукашенко.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995564352.html

https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010878904.html

https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html

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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко