Лукашенко раскритиковал требования Польши к Минску
Лукашенко заявил о недопустимости выдвижения Польшей требований для диалога
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимо выдвижение Польшей требований для диалога с Минском, который "никому ничего не должен".
«
"Почобут (отбывающий в колонии в Белоруссии срок журналист польского происхождения Анджей Почобут - ред.) этот - вечная проблема. И какая-то еще тема. "Для того чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это". Я говорю: "Да пошлите вы их". Мы никому ничего не должны. Хотите - садимся разговариваем", - приводит слова Лукашенко агентство Белта в субботу.
Лукашенко прокомментировал претензии Польши на белорусские земли
26 января, 16:12
«
По словам главы государства, Белоруссия в свое время хотела выдать Польше осужденного Почобута, однако польская сторона отказалась. "А Почобут сказал: "Я туда не поеду". У нас это все записано. И все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает", - добавил Лукашенко.
«
Он заметил, что когда глава официально незарегистрированного Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис выступала за налаживание диалога между Белоруссией и Польшей, ее сразу же начинали долбать. "Вот их (польских политиков - ред.) политика - политика эскалации и обострения", - сказал президент.
«
Лукашенко подчеркнул, что очередные президентские выборы в Польше, кто бы ни был избран на этот пост, никак не поменяют политику польских властей. "Президент ничего изменить не может. Он не обладает там какими-то полномочиями. Будет что-то бряцать в средствах массовой информации", - считает президент Белоруссии.
«
Однако он отметил, что Минску хотелось бы, чтобы был избран "здравомыслящий нормальный человек". "Не надо пророссийский, пробелорусский. Пропольский пусть будет. Который будет делать в интересах поляков. Мы этого хотим. Если хотят, будем с ними работать", - уточнил Лукашенко.