Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 12.04.2025 (обновлено: 14:48 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010878904.html
Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии
Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2025
Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Польши в отношении Минска – конъюнктурщина. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:08:00+03:00
2025-04-12T14:48:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
минск
александр лукашенко
анджей дуда
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Польши в отношении Минска – конъюнктурщина. "Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили (в Польше - ред.) такую (недружественную - ред.) политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства, где высаживал деревья. Лукашенко признался, что за президентской гонкой, которая сейчас разворачивается в Польше, он не следит. По словам главы государства, он относится к этому безразлично. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Национальная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 13 кандидатов для участия в президентских выборах.По словам Лукашенко, политика в Польше сиюминутная, ситуативная, нет цельной концепции, и "это очень опасно".Президент Белоруссии отметил, что такая особенность польской политики проявляется и в отношениях с другими странами. По его словам, пару лет назад польские власти в угоду американцам начинали споры с ЕС. "Пришел Трамп (президент США – ред.), и ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа - Европейский союз. Лидеры Европейского союза, главы государств против Трампа воевали на выборах, вот им Трамп долг отдает. Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают", - сказал Лукашенко."Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя", - констатировал белорусский президент.Он также привел в пример отношения с Китаем. "Они вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул - сложнее, а Беларусь - пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова", - заявил белорусский президент.
https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010875110.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995564352.html
https://ria.ru/20250410/tramp-2010572176.html
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007174325.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_ea243c2f50833005e92376bce484a1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, анджей дуда, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Анджей Дуда, Евросоюз
Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии

Лукашенко назвал политику Варшавы в отношении Минска конъюнктурной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Польши в отношении Минска – конъюнктурщина.
«
"Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили (в Польше - ред.) такую (недружественную - ред.) политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко
Вчера, 13:13
Данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства, где высаживал деревья.
Лукашенко признался, что за президентской гонкой, которая сейчас разворачивается в Польше, он не следит. По словам главы государства, он относится к этому безразлично.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Национальная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 13 кандидатов для участия в президентских выборах.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко прокомментировал претензии Польши на белорусские земли
26 января, 16:12
По словам Лукашенко, политика в Польше сиюминутная, ситуативная, нет цельной концепции, и "это очень опасно".
Президент Белоруссии отметил, что такая особенность польской политики проявляется и в отношениях с другими странами. По его словам, пару лет назад польские власти в угоду американцам начинали споры с ЕС. "Пришел Трамп (президент США – ред.), и ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа - Европейский союз. Лидеры Европейского союза, главы государств против Трампа воевали на выборах, вот им Трамп долг отдает. Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Лукашенко объяснил резкое выступление Трампа против БРИКС
10 апреля, 19:26
«
"Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя", - констатировал белорусский президент.
Он также привел в пример отношения с Китаем. "Они вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул - сложнее, а Беларусь - пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова", - заявил белорусский президент.
Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Лукашенко назвал укрепление обороны страны долгом белорусских силовиков
25 марта, 13:15
 
В миреПольшаБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала