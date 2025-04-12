https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010878904.html

Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии

Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии - РИА Новости, 12.04.2025

Лукашенко оценил политику Польши в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Польши в отношении Минска – конъюнктурщина. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:08:00+03:00

2025-04-12T14:08:00+03:00

2025-04-12T14:48:00+03:00

в мире

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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика Польши в отношении Минска – конъюнктурщина. "Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили (в Польше - ред.) такую (недружественную - ред.) политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства, где высаживал деревья. Лукашенко признался, что за президентской гонкой, которая сейчас разворачивается в Польше, он не следит. По словам главы государства, он относится к этому безразлично. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Национальная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 13 кандидатов для участия в президентских выборах.По словам Лукашенко, политика в Польше сиюминутная, ситуативная, нет цельной концепции, и "это очень опасно".Президент Белоруссии отметил, что такая особенность польской политики проявляется и в отношениях с другими странами. По его словам, пару лет назад польские власти в угоду американцам начинали споры с ЕС. "Пришел Трамп (президент США – ред.), и ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа - Европейский союз. Лидеры Европейского союза, главы государств против Трампа воевали на выборах, вот им Трамп долг отдает. Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают", - сказал Лукашенко."Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя", - констатировал белорусский президент.Он также привел в пример отношения с Китаем. "Они вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул - сложнее, а Беларусь - пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова", - заявил белорусский президент.

https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010875110.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995564352.html

https://ria.ru/20250410/tramp-2010572176.html

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007174325.html

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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, анджей дуда, евросоюз