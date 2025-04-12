https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010871990.html

Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС

Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.04.2025

Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:47:00+03:00

2025-04-12T12:47:00+03:00

2025-04-12T12:47:00+03:00

в мире

брюссель

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белоруссия

александр лукашенко

народное единство

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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет. "Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет", - сказал Лукашенко, говоря "о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз". Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". По его информации, данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на республиканском субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высаживал деревья.

https://ria.ru/20250122/kallas-1994964925.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, брюссель, украина, белоруссия, александр лукашенко, народное единство