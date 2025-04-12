https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010871990.html
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.04.2025
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:47:00+03:00
2025-04-12T12:47:00+03:00
2025-04-12T12:47:00+03:00
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александр лукашенко
народное единство
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет. "Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет", - сказал Лукашенко, говоря "о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз". Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". По его информации, данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на республиканском субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высаживал деревья.
https://ria.ru/20250122/kallas-1994964925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, украина, белоруссия, александр лукашенко, народное единство
В мире, Брюссель, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Народное единство
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС
Лукашенко: вступление Украины в ЕС может никогда не произойти