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Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.04.2025
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12:47 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010871990.html
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 12.04.2025
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:47:00+03:00
2025-04-12T12:47:00+03:00
в мире
брюссель
украина
белоруссия
александр лукашенко
народное единство
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет. "Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет", - сказал Лукашенко, говоря "о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз". Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". По его информации, данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на республиканском субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высаживал деревья.
https://ria.ru/20250122/kallas-1994964925.html
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в мире, брюссель, украина, белоруссия, александр лукашенко, народное единство
В мире, Брюссель, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Народное единство
Лукашенко оценил возможность вступления Украины в ЕС

Лукашенко: вступление Украины в ЕС может никогда не произойти

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Брюсселе занимаются приемом Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не будет.
"Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет", - сказал Лукашенко, говоря "о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз". Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
По его информации, данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на республиканском субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где высаживал деревья.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ЕС вложил в поддержку Украины €134 миллиарда, заявила Каллас
22 января, 13:29
 
В миреБрюссельУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНародное единство
 
 
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