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ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 12.04.2025 (обновлено: 20:30 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:24:00+03:00
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специальная военная операция на украине
стаханов
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации.Ранее, в пятницу, в силовых структурах РИА Новости сообщили, что средства ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску."Сегодня Стаханов подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта. Но самое печальное, жертвой обстрела стал мужчина, который скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент на месте работают аварийные бригады, представители администрации города.
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
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стаханов, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР

При украинском обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации.
Ранее, в пятницу, в силовых структурах РИА Новости сообщили, что средства ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску.
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Вчера, 19:31
"Сегодня Стаханов подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта. Но самое печальное, жертвой обстрела стал мужчина, который скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент на месте работают аварийные бригады, представители администрации города.
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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