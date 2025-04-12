https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР

ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T20:24:00+03:00

2025-04-12T20:24:00+03:00

2025-04-12T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

стаханов

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации.Ранее, в пятницу, в силовых структурах РИА Новости сообщили, что средства ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску."Сегодня Стаханов подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта. Но самое печальное, жертвой обстрела стал мужчина, который скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент на месте работают аварийные бригады, представители администрации города.

https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html

https://ria.ru/20250412/istrebitel-2010931176.html

стаханов

луганск

луганская народная республика

россия

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стаханов, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия