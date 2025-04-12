https://ria.ru/20250412/lnr-2010931549.html
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2025
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T20:24:00+03:00
2025-04-12T20:24:00+03:00
2025-04-12T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
стаханов
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР, погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале местной администрации.Ранее, в пятницу, в силовых структурах РИА Новости сообщили, что средства ПВО сбили три украинских БПЛА на подлете к Луганску."Сегодня Стаханов подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, транспорта. Но самое печальное, жертвой обстрела стал мужчина, который скончался от полученных ран", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент на месте работают аварийные бригады, представители администрации города.
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
https://ria.ru/20250412/istrebitel-2010931176.html
стаханов
луганск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
При украинском обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель