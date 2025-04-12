https://ria.ru/20250412/liksutov-2010873714.html

Ликсутов: производитель направит допсредства в производство авиадвигателей

Ликсутов: производитель направит допсредства в производство авиадвигателей - РИА Новости, 12.04.2025

Ликсутов: производитель направит допсредства в производство авиадвигателей

Московский разработчик авиационных двигателей в связи с подтвержденным статусом промышленного комплекса получит право на региональные налоговые льготы, а также... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:13:00+03:00

2025-04-12T13:13:00+03:00

2025-04-12T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

поддержка бизнеса

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Московский разработчик авиационных двигателей в связи с подтвержденным статусом промышленного комплекса получит право на региональные налоговые льготы, а также сможет направить дополнительные средства в цифровизацию производства и разработку изделий следующего поколения, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город поддерживает развитие стратегически важных отраслей промышленности, которые напрямую влияют на укрепление технологического суверенитета страны. Столичный производственный комплекс “Салют” сегодня выпускает узлы и комплектующие для первого серийного двигателя пятого поколения ПД-14 для среднемагистральных самолетов. При его создании используются передовые технологии и отечественные композитные материалы", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Заместитель мэра добавил, что присвоение статуса промышленного комплекса позволит предприятию значительно снизить региональную налоговую нагрузку, а также направить дополнительные средства на цифровизацию производства и разработку изделий следующего поколения.Отмечается, что на сегодняшний день статус промышленного комплекса присвоен 52 столичным заводам, которые занимаются производством продуктов питания, лекарственных препаратов, лифтового оборудования, микроэлектроники и другой важной для Москвы продукции."Москва активно способствует модернизации важных для города производств. Присвоение статуса промышленного комплекса позволяет заводам в два раза снизить налог на имущество, а ставку арендной платы уменьшить до 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка", — уточнил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр также заявил, что предприятия с данным статусом инвестируют сэкономленные средства в обновление промышленной инфраструктуры, техническое перевооружение и новые разработки.ПК "Салют" выпускает основные узлы ряда передовых авиадвигателей, среди них ПД-8 для регионального самолета Superjet 100, ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового Ил-114-300 и других, уточнили в департаменте.По словам руководителя ПК "Салют" Алексея Громова, на сегодняшний день на предприятии трудятся порядка 9 тысяч человек. А статус промышленного комплекса Москвы в очередной раз подтверждает, что "Салют" отвечает самым высоким стандартам производства, в том числе экономическим.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России, напомнили в департаменте. В столице действует более 4,5 тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в мегаполисе открываются около 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают местных жителей дополнительными рабочими местами.Ранее Ликсутов сообщил, что московские компании, специализирующиеся на выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий, за первые два месяца 2025 года увеличили выпуск продукции почти на 7%.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010816820.html

https://ria.ru/20250411/proizvodstvo-2010658263.html

https://ria.ru/20250411/vystavka-2010636522.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса , анатолий гарбузов