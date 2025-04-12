https://ria.ru/20250412/lavrov-2010892008.html
Лавров заявил, что не обсуждал с США отношения России и Китая
Лавров заявил, что не обсуждал с США отношения России и Китая - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров заявил, что не обсуждал с США отношения России и Китая
Вопрос об отношениях России и Китая никогда не затрагивался в контактах с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:53:00+03:00
2025-04-12T15:53:00+03:00
2025-04-12T15:53:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Вопрос об отношениях России и Китая никогда не затрагивался в контактах с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я могу только сказать, что в контактах с США, будь то личные встречи или телефонные разговоры, этот вопрос никогда не поднимался. Даже намеков никогда не было", - сказал Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме. "Я думаю, что президент (США Дональд - ред.) Трамп и его команда обладают очень большим жизненным опытом. А когда ты понимаешь жизнь, гораздо проще заниматься политикой. А те, кто понимают жизнь, даже и подумать не смогут, что можно вбить клин между Россией и Китаем", - добавил министр.
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россия, сша, китай, сергей лавров, в мире
Россия, США, Китай, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил, что не обсуждал с США отношения России и Китая
Лавров: вопрос об отношениях России и Китая не обсуждался в контактах с США