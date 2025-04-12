https://ria.ru/20250412/lavrov-2010889294.html

Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров

Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025

Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров

Жители новых регионов проголосовали за присоединение к России для восстановления своих законных прав, которые должны быть обеспечены на 100%, отношение... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:34:00+03:00

2025-04-12T15:34:00+03:00

2025-04-12T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители новых регионов проголосовали за присоединение к России для восстановления своих законных прав, которые должны быть обеспечены на 100%, отношение киевского режима к территориальным реалиям здесь не играет роли, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ведущий мероприятия Анталийского дипломатического форума, где выступал министр, указал на то, что украинские власти никогда не признают никаких границ, кроме тех, что были у Украины по состоянию на 1991 год. "Дело не в принятии ими (украинскими властями других границ - ред.), а в обеспечении на 100% того, что люди, живущие там веками, не лишены своих естественных прав. И если украинский нацистский режим, по-другому его не могу описать, пользуется покровительством Европейского союза, который ни слова никогда не проронил о ситуации с правами человека на Украине, то это не наша проблема. Мы послушали людей, которые проголосовали на референдуме за присоединение к России, чтобы восстановить свои права", - ответил Лавров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010883569.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010646663.html

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россия, украина, сергей лавров, владимир путин, в мире