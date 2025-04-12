Рейтинг@Mail.ru
Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010889294.html
Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров
Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров
Жители новых регионов проголосовали за присоединение к России для восстановления своих законных прав, которые должны быть обеспечены на 100%, отношение... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:34:00+03:00
2025-04-12T15:34:00+03:00
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149695/29/1496952934_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_770afde9468b97218f35fd37ea1adb03.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители новых регионов проголосовали за присоединение к России для восстановления своих законных прав, которые должны быть обеспечены на 100%, отношение киевского режима к территориальным реалиям здесь не играет роли, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ведущий мероприятия Анталийского дипломатического форума, где выступал министр, указал на то, что украинские власти никогда не признают никаких границ, кроме тех, что были у Украины по состоянию на 1991 год. "Дело не в принятии ими (украинскими властями других границ - ред.), а в обеспечении на 100% того, что люди, живущие там веками, не лишены своих естественных прав. И если украинский нацистский режим, по-другому его не могу описать, пользуется покровительством Европейского союза, который ни слова никогда не проронил о ситуации с правами человека на Украине, то это не наша проблема. Мы послушали людей, которые проголосовали на референдуме за присоединение к России, чтобы восстановить свои права", - ответил Лавров. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010883569.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010646663.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149695/29/1496952934_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_363fec5d0a606cfc2cbecb34cc0e80ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей лавров, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Россия прислушалась к желаниям жителей новых регионов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: жители новых регионов голосовали за присоединение к России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители новых регионов проголосовали за присоединение к России для восстановления своих законных прав, которые должны быть обеспечены на 100%, отношение киевского режима к территориальным реалиям здесь не играет роли, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ведущий мероприятия Анталийского дипломатического форума, где выступал министр, указал на то, что украинские власти никогда не признают никаких границ, кроме тех, что были у Украины по состоянию на 1991 год.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров
Вчера, 14:46
«
"Дело не в принятии ими (украинскими властями других границ - ред.), а в обеспечении на 100% того, что люди, живущие там веками, не лишены своих естественных прав. И если украинский нацистский режим, по-другому его не могу описать, пользуется покровительством Европейского союза, который ни слова никогда не проронил о ситуации с правами человека на Украине, то это не наша проблема. Мы послушали людей, которые проголосовали на референдуме за присоединение к России, чтобы восстановить свои права", - ответил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Ни за что и никогда – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
11 апреля, 10:45
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала