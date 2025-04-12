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К дискуссии по безопасности в Евразии пригласят новые страны, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
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15:26 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010887512.html
К дискуссии по безопасности в Евразии пригласят новые страны, заявил Лавров
К дискуссии по безопасности в Евразии пригласят новые страны, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
К дискуссии по безопасности в Евразии пригласят новые страны, заявил Лавров
Количество приглашённых к дискуссиям по безопасности в Евразии будет расти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:26:00+03:00
2025-04-12T15:26:00+03:00
в мире
евразия
россия
сергей лавров
нато
евросоюз
минск
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Количество приглашённых к дискуссиям по безопасности в Евразии будет расти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я убежден, что у нас должны быть дискуссии относительно Евразийской безопасности в контексте движения к многополярности", - сказал министр в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, сейчас вопрос формирования безопасности на континенте находится только на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет. Он отметил, что на конференции по Евразийской безопасности в Минске приглашались члены НАТО и ЕС, в том числе Словакия и Венгрия, и "список приглашенных будет расти".
https://ria.ru/20250412/dipforum-2010879199.html
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881379.html
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в мире, евразия, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, минск, анталья (провинция)
В мире, Евразия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Минск, Анталья (провинция)
К дискуссии по безопасности в Евразии пригласят новые страны, заявил Лавров

Лавров: число приглашённых к дискуссиям по безопасности в Евразии будет расти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Количество приглашённых к дискуссиям по безопасности в Евразии будет расти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я убежден, что у нас должны быть дискуссии относительно Евразийской безопасности в контексте движения к многополярности", - сказал министр в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
Ажиотаж перед выступлением Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж
Вчера, 14:30
По его словам, сейчас вопрос формирования безопасности на континенте находится только на начальном этапе, Россия хотела бы, чтобы "все вступили в свободные дискуссии и представили свои точки зрения", при этом торопить события не будет.
Он отметил, что на конференции по Евразийской безопасности в Минске приглашались члены НАТО и ЕС, в том числе Словакия и Венгрия, и "список приглашенных будет расти".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров заявил о провале евроатлантических структур
Вчера, 14:23
 
В миреЕвразияРоссияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзМинскАнталья (провинция)
 
 
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