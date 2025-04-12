https://ria.ru/20250412/lavrov-2010885052.html

Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье

Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье

У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:55:00+03:00

2025-04-12T14:55:00+03:00

2025-04-12T14:55:00+03:00

россия

украина

анталья (провинция)

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной. "Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250114/turtsiya-1993639041.html

россия

украина

анталья (провинция)

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Варвара Скокшина

россия, украина, анталья (провинция), сергей лавров