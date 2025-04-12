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Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
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14:55 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010885052.html
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье
У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:55:00+03:00
2025-04-12T14:55:00+03:00
россия
украина
анталья (провинция)
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной. "Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
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россия
украина
анталья (провинция)
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россия, украина, анталья (провинция), сергей лавров
Россия, Украина, Анталья (провинция), Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье

Лавров: у России не было контактов с представителями Украины в Анталье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной.
"Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
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РоссияУкраинаАнталья (провинция)Сергей Лавров
 
 
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