https://ria.ru/20250412/lavrov-2010885052.html
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье
У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:55:00+03:00
2025-04-12T14:55:00+03:00
2025-04-12T14:55:00+03:00
россия
украина
анталья (провинция)
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. У российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях Анталийского дипломатического форума, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насколько мне известно, нет", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, были ли прямые или непрямые контакты в Анталье с украинской стороной. "Я приехал сюда работать", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20250114/turtsiya-1993639041.html
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украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, анталья (провинция), сергей лавров
Россия, Украина, Анталья (провинция), Сергей Лавров
Лавров ответил на вопрос о контактах с украинской стороной в Анталье
Лавров: у России не было контактов с представителями Украины в Анталье