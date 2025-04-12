Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования украинского конфликта
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что решить украинский конфликт можно, только устранив его первопричины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Основные заявления министра на Анталийском дипломатическом форуме.
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"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины (конфликта. — Прим. ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз".
- Права жителей новых регионов должны быть обеспечены независимо от мнения Киева;
- Москва передала Анкаре список ударов ВСУ по энергообъектам России с начала действия моратория;
- у России не было контактов с Украиной в Анталье;
- Москва в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают;
- Трамп понимает, что надо устранить первопричины конфликта на Украине;
- потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда;
- Россия и США обсуждают двусторонние отношения, начиная с нормализации работы дипломатических миссий, а также Москва рассматривает возможность совместных проектов с Вашингтоном;
- евроатлантические структуры, созданные для обеспечения безопасности, потерпели крах.