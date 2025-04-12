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Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 12.04.2025 (обновлено: 15:31 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010884258.html
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп понимает, что решить украинский конфликт можно, только устранив его первопричины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Основные заявления РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:51:00+03:00
2025-04-12T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
москва
сергей лавров
стив уиткофф
дональд трамп
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что решить украинский конфликт можно, только устранив его первопричины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Основные заявления министра на Анталийском дипломатическом форуме.&quot;Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины (конфликта. — Прим. ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз&quot;.
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в мире, сша, украина, москва, сергей лавров, стив уиткофф, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, россия
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Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине

Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что решить украинский конфликт можно, только устранив его первопричины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Основные заявления министра на Анталийском дипломатическом форуме.
«

"Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины (конфликта. — Прим. ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве
Сергей Лавров
Министр иностранных дел
  • Права жителей новых регионов должны быть обеспечены независимо от мнения Киева;
  • Москва передала Анкаре список ударов ВСУ по энергообъектам России с начала действия моратория;
  • у России не было контактов с Украиной в Анталье;
  • Москва в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают;
  • Трамп понимает, что надо устранить первопричины конфликта на Украине;
  • потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда;
  • Россия и США обсуждают двусторонние отношения, начиная с нормализации работы дипломатических миссий, а также Москва рассматривает возможность совместных проектов с Вашингтоном;
  • евроатлантические структуры, созданные для обеспечения безопасности, потерпели крах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Со второй попытки". Трамп лишил Украину важнейшего защитника
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМоскваСергей ЛавровСтив УиткоффДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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