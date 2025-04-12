https://ria.ru/20250412/lavrov-2010884258.html

Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине

Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп понимает, что решить украинский конфликт можно, только устранив его первопричины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Основные заявления РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:51:00+03:00

2025-04-12T14:51:00+03:00

2025-04-12T15:31:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что решить украинский конфликт можно, только устранив его первопричины, заявил глава МИД Сергей Лавров. Основные заявления министра на Анталийском дипломатическом форуме."Единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины (конфликта. — Прим. ред.). Президент Трамп стал первым и пока, думаю, чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. И это одна из первопричин, на которую мы указывали так много раз".

https://ria.ru/20250412/ssha-2010776493.html

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