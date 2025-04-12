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В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
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14:46 12.04.2025 (обновлено: 15:32 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010883569.html
В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров
В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров
Страны Евросоюза, игнорируя нарушения прав человека на Украине и рассуждая о размещении миротворцев, хотят тем самым защищать киевский нацистский режим, заявил... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:46:00+03:00
2025-04-12T15:32:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза, игнорируя нарушения прав человека на Украине и рассуждая о размещении миротворцев, хотят тем самым защищать киевский нацистский режим, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Потому мой вывод таков. Игнорируя нарушения всех международных норм в сфере прав человека, игнорируя нарушение Зеленским этих норм и в то же время обсуждая размещение чего-либо военного, называя это миротворцами, силами стабилизации на большей части территории Украины, они хотят использовать эти силы не для сохранения мира, а для сохранения и защиты нацистского режима. И это главное", - сказал он в ходе выступления на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.Он добавил, что в таком случае хочется задать вопрос лидерам брюссельской бюрократии: "Вы говорите, что хотите отправить миротворцев, чтобы сохранить тот же режим, который сейчас возглавляет Зеленский, вы не хотите спросить будет ли этот режим соблюдать международные обязательства, включая устав ООН и права национальных меньшинств, включая право на свободу вероисповедания?"Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250412/evropa-2010880750.html
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в мире, украина, евросоюз, сергей лавров
В мире, Украина, Евросоюз, Сергей Лавров
В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров

Лавров: в ЕС, рассуждая о миротворцах, пытаются защищать нацистский режим Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза, игнорируя нарушения прав человека на Украине и рассуждая о размещении миротворцев, хотят тем самым защищать киевский нацистский режим, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Потому мой вывод таков. Игнорируя нарушения всех международных норм в сфере прав человека, игнорируя нарушение Зеленским этих норм и в то же время обсуждая размещение чего-либо военного, называя это миротворцами, силами стабилизации на большей части территории Украины, они хотят использовать эти силы не для сохранения мира, а для сохранения и защиты нацистского режима. И это главное", - сказал он в ходе выступления на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Он добавил, что в таком случае хочется задать вопрос лидерам брюссельской бюрократии: "Вы говорите, что хотите отправить миротворцев, чтобы сохранить тот же режим, который сейчас возглавляет Зеленский, вы не хотите спросить будет ли этот режим соблюдать международные обязательства, включая устав ООН и права национальных меньшинств, включая право на свободу вероисповедания?"
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Госдуме назвал бахвальством заявление Макрона о "миротворцах" на Украине
28 марта, 08:00
 
В миреУкраинаЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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