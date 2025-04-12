https://ria.ru/20250412/lavrov-2010882089.html

Россия и США обсуждают двусторонние отношения, заявил Лавров

Россия и США обсуждают двусторонние отношения, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025

Россия и США обсуждают двусторонние отношения, заявил Лавров

Россия и США обсуждают двусторонние отношения, начиная с нормализации работы дипломатических миссий, а также Москва рассматривает возможность совместных... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:32:00+03:00

2025-04-12T14:32:00+03:00

2025-04-12T14:32:00+03:00

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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 апр - РИА Новости. Россия и США обсуждают двусторонние отношения, начиная с нормализации работы дипломатических миссий, а также Москва рассматривает возможность совместных проектов с Вашингтоном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы обсуждаем двусторонние отношения, начиная с нормализации работы - условий, в которых работают наши посольства", - сказал Лавров в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме. Он напомнил, что предыдущая демократическая администрация, еще когда президентом США был Барак Обама, начала выгонять из страны российских дипломатов и украла пять единиц дипломатической собственности России, которые до сих пор под арестом. "Работа посольств, выдача виз в определенные сроки, а не ожидание, чтобы дипломаты ждали их годами… И да, мы смотрим, какие совместные проекты (с США - ред.) мы можем рассмотреть и обсудить, это было предложение американцев, и мы никогда не отвергали предложений о сотрудничестве", - заключил российский министр.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010881660.html

https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html

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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, барак обама