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Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров
Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:30:00+03:00
2025-04-12T14:30:00+03:00
2025-04-12T14:48:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Относительно территорий я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь - мы (переживаем - ред.) не за территории, мы за людей. Людей, которые живут на этих территориях, чьи предки столетиями жили там, кто основывал такие города как Одесса, кто строил дороги, порты, фабрики, заводы. Людей, которые жили там, сейчас лишают всех человеческих прав", - сказал Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
https://ria.ru/20250412/dipforum-2010879199.html
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россия, в мире, одесса, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Одесса, Сергей Лавров, Украина
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров
Лавров: Россия озабочена не территориями, а людьми, которые на них проживают