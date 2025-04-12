Рейтинг@Mail.ru
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 12.04.2025 (обновлено: 14:48 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881821.html
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2025
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров
Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:30:00+03:00
2025-04-12T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
одесса
сергей лавров
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg
АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Относительно территорий я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь - мы (переживаем - ред.) не за территории, мы за людей. Людей, которые живут на этих территориях, чьи предки столетиями жили там, кто основывал такие города как Одесса, кто строил дороги, порты, фабрики, заводы. Людей, которые жили там, сейчас лишают всех человеческих прав", - сказал Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
https://ria.ru/20250412/dipforum-2010879199.html
россия
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bbef5015a464727dd68cb3a814e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, одесса, сергей лавров, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Одесса, Сергей Лавров, Украина
Россия озабочена людьми, а не территориями, заявил Лавров

Лавров: Россия озабочена не территориями, а людьми, которые на них проживают

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Россия в контексте украинского урегулирования озабочена не проблемой территорий, а проблемой людей, которые на них проживают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Относительно территорий я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь - мы (переживаем - ред.) не за территории, мы за людей. Людей, которые живут на этих территориях, чьи предки столетиями жили там, кто основывал такие города как Одесса, кто строил дороги, порты, фабрики, заводы. Людей, которые жили там, сейчас лишают всех человеческих прав", - сказал Лавров, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Ажиотаж перед выступлением Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
На выступлении Лаврова на дипфоруме в Анталье наблюдается ажиотаж
Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреОдессаСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала