https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881379.html

Лавров заявил о провале евроатлантических структур

Лавров заявил о провале евроатлантических структур - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров заявил о провале евроатлантических структур

Евроатлантические структуры, созданные для обеспечения безопасности, не смогли укрепить безопасность и стабильность, а также готовятся к новой войне, заявил... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:23:00+03:00

2025-04-12T14:23:00+03:00

2025-04-12T15:25:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Евроатлантические структуры, созданные для обеспечения безопасности, не смогли укрепить безопасность и стабильность, а также готовятся к новой войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Европейский союз сейчас является частью евроатлантической политики, без сомнения, включая предоставление своей территории для планов НАТО по продвижению на восток, на юг.… ОБСЕ была создана как явно евроатлантическая структура, и все эти евроатлантические конструкции, я думаю, потерпели неудачу. Они не смогли укрепить безопасность и стабильность", - сказал Лавров в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме. Он подчеркнул, что этим структурам удалось разжечь напряженность и ремилитаризовать Европу, в том числе Германию, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране ухудшается. "Но все усилия этого евроатлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877482.html

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010880321.html

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в мире, россия, европа, германия, сергей лавров, нато, обсе, турция