https://ria.ru/20250412/lavrov-2010880321.html

Лавров оценил потенциал отношений России и США

Лавров оценил потенциал отношений России и США - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров оценил потенциал отношений России и США

Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:19:00+03:00

2025-04-12T14:19:00+03:00

2025-04-12T14:34:00+03:00

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дональд трамп

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Потенциал всегда есть. Нет ничего плохого в том, чтобы у США и России были хорошие отношения", - заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, есть ли потенциал для развития российско-американских отношений.По его словам, то, что происходит между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, - это банальный, но необходимый диалог, который отсутствовал во времена предыдущего президента Джо Байдена, (администрация) которого позиционировала Россию как непосредственную угрозу для США."Происходят довольно банальные вещи - страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий. Просто разговаривают", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010882089.html

https://ria.ru/20250412/ssha-2010881660.html

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2025

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россия, сша, в мире, сергей лавров, дональд трамп, джо байден