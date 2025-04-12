Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил потенциал отношений России и США - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 12.04.2025 (обновлено: 14:34 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010880321.html
Лавров оценил потенциал отношений России и США
Лавров оценил потенциал отношений России и США - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров оценил потенциал отношений России и США
Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:19:00+03:00
2025-04-12T14:34:00+03:00
россия
сша
в мире
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Потенциал всегда есть. Нет ничего плохого в том, чтобы у США и России были хорошие отношения", - заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, есть ли потенциал для развития российско-американских отношений.По его словам, то, что происходит между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, - это банальный, но необходимый диалог, который отсутствовал во времена предыдущего президента Джо Байдена, (администрация) которого позиционировала Россию как непосредственную угрозу для США."Происходят довольно банальные вещи - страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий. Просто разговаривают", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010882089.html
https://ria.ru/20250412/ssha-2010881660.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, сергей лавров, дональд трамп, джо байден
Россия, США, В мире, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден
Лавров оценил потенциал отношений России и США

Лавров: потенциал для движения в отношениях РФ и США есть всегда

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Потенциал для движения вперед в отношениях России и США есть всегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Потенциал всегда есть. Нет ничего плохого в том, чтобы у США и России были хорошие отношения", - заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме, отвечая на вопрос ведущего, есть ли потенциал для развития российско-американских отношений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия и США обсуждают двусторонние отношения, заявил Лавров
Вчера, 14:32
По его словам, то, что происходит между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, - это банальный, но необходимый диалог, который отсутствовал во времена предыдущего президента Джо Байдена, (администрация) которого позиционировала Россию как непосредственную угрозу для США.
«
"Происходят довольно банальные вещи - страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу ничего, не требуя никаких предварительных условий. Просто разговаривают", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Лавров прокомментировал позицию США по урегулированию ситуации на Украине
Вчера, 14:26
 
РоссияСШАВ миреСергей ЛавровДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала