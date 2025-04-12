https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877482.html
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:47:00+03:00
2025-04-12T13:47:00+03:00
2025-04-12T13:47:00+03:00
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров на дипломатическом форуме в Анталье
Лавров на дипломатическом форуме в Анталье
2025-04-12T13:47
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PT64M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
2025-04-12T13:47
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PT64M30S
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.