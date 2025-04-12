https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877482.html

Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье

Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025

Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:47:00+03:00

2025-04-12T13:47:00+03:00

2025-04-12T13:47:00+03:00

сергей лавров

россия

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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.

россия

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2025

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

сергей лавров, россия, видео