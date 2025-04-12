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Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
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13:47 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877482.html
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:47:00+03:00
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сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
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Лавров на дипломатическом форуме в Анталье
Лавров на дипломатическом форуме в Анталье
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сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
2025-04-12T13:47
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Выступление Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье

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Министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на дипломатическом форуме в Анталье.
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
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