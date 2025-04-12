https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877236.html

Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море

Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море

Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:42:00+03:00

2025-04-12T13:42:00+03:00

2025-04-12T13:42:00+03:00

в мире

турция

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хакан фидан

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.

https://ria.ru/20250412/turtsija-2010871126.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, черное море, сирия, хакан фидан, сергей лавров