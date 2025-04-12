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Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море - РИА Новости, 12.04.2025
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13:42 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877236.html
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:42:00+03:00
2025-04-12T13:42:00+03:00
в мире
турция
черное море
сирия
хакан фидан
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.
https://ria.ru/20250412/turtsija-2010871126.html
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в мире, турция, черное море, сирия, хакан фидан, сергей лавров
В мире, Турция, Черное море, Сирия, Хакан Фидан, Сергей Лавров
Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море

Лавров и Фидан обсудили судоходство в Черном море и ситуацию на Украине

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США
Вчера, 12:29
 
В миреТурцияЧерное мореСирияХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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