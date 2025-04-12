https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870938.html
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 12.04.2025
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:24:00+03:00
2025-04-12T12:24:00+03:00
2025-04-12T12:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая
Лавров: президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию 9 мая