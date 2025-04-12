https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870938.html

Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая

Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 12.04.2025

Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:24:00+03:00

2025-04-12T12:24:00+03:00

2025-04-12T12:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

венесуэла

сергей лавров

80-летие победы в великой отечественной войне

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650438.html

россия

венесуэла

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, венесуэла, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне