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Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 12.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:24 12.04.2025 (обновлено: 12:29 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870938.html
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 12.04.2025
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:24:00+03:00
2025-04-12T12:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
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россия, венесуэла, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию 9 мая

Лавров: президент Венесуэлы Мадуро посетит Россию 9 мая

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", - сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко
6 апреля, 15:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВенесуэлаСергей Лавров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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