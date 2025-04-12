https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870747.html
Лавров обсудил энергопроекты с президентом Иракского Курдистана
Лавров обсудил энергопроекты с президентом Иракского Курдистана - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров обсудил энергопроекты с президентом Иракского Курдистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани совместные топливно-энергетические проекты и ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:19:00+03:00
2025-04-12T12:19:00+03:00
2025-04-12T12:19:00+03:00
россия
иракский курдистан
ближний восток
сергей лавров
нечирван барзани
в мире
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани совместные топливно-энергетические проекты и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипведомстве. "В ходе беседы были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР ряда совместных топливно-энергетических проектов. Состоялся обмен мнениями относительно развития военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Встреча состоялась в рамках визита Лаврова в Турцию. По словам российского министерства, стороны отметили важность консолидации международных усилий для политико-дипломатического урегулирования всех имеющихся в регионе конфликтных ситуаций. "Особое внимание в этом контексте было уделено положению в Сирии", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240116/ataki-1921548445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иракский курдистан, ближний восток, сергей лавров, нечирван барзани, в мире
Россия, Иракский Курдистан, Ближний Восток, Сергей Лавров, Нечирван Барзани, В мире
Лавров обсудил энергопроекты с президентом Иракского Курдистана
Лавров обсудил с главой Иракского Курдистана Барзани топливные проекты