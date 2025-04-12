https://ria.ru/20250412/lavrov-2010860880.html

Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана

Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Анталье встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T10:55:00+03:00

2025-04-12T10:55:00+03:00

2025-04-12T13:26:00+03:00

россия

анталья (провинция)

иракский курдистан

сергей лавров

нечирван барзани

мария захарова

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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Анталье встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, она опубликовала фото начала переговоров в Telegram-канале. "В ходе беседы были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР (Курдского автономного района. — Прим. ред.) ряда совместных топливно-энергетических проектов. Состоялся обмен мнениями относительно развития военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.По словам российского министерства, стороны отметили важность консолидации международных усилий для политико-дипломатического урегулирования всех имеющихся в регионе конфликтных ситуаций."Особое внимание в этом контексте было уделено положению в Сирии", — заключили в МИД.Встреча состоялась в рамках визита Лаврова в Турцию. Переговоры прошли на полях Анталийского дипломатического форума в закрытом от прессы режиме. Лавров прибыл в Турцию накануне. У него запланированы выступление на форуме и несколько двусторонних встреч.

https://ria.ru/20250207/kurdistan-1997858005.html

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анталья (провинция)

иракский курдистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анталья (провинция), иракский курдистан, сергей лавров, нечирван барзани, мария захарова