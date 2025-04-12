Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана
Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана Барзани в Анталье
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Анталье встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, она опубликовала фото начала переговоров в Telegram-канале.
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"В ходе беседы были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР (Курдского автономного района. — Прим. ред.) ряда совместных топливно-энергетических проектов. Состоялся обмен мнениями относительно развития военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
По словам российского министерства, стороны отметили важность консолидации международных усилий для политико-дипломатического урегулирования всех имеющихся в регионе конфликтных ситуаций.
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"Особое внимание в этом контексте было уделено положению в Сирии", — заключили в МИД.
Лавров прибыл в Турцию накануне. У него запланированы выступление на форуме и несколько двусторонних встреч.