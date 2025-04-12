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Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана - РИА Новости, 12.04.2025
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10:55 12.04.2025 (обновлено: 13:26 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010860880.html
Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана
Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Анталье встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T10:55:00+03:00
2025-04-12T13:26:00+03:00
россия
анталья (провинция)
иракский курдистан
сергей лавров
нечирван барзани
мария захарова
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Анталье встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, она опубликовала фото начала переговоров в Telegram-канале. &quot;В ходе беседы были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР (Курдского автономного района. — Прим. ред.) ряда совместных топливно-энергетических проектов. Состоялся обмен мнениями относительно развития военно-политической обстановки на Ближнем Востоке&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.По словам российского министерства, стороны отметили важность консолидации международных усилий для политико-дипломатического урегулирования всех имеющихся в регионе конфликтных ситуаций.&quot;Особое внимание в этом контексте было уделено положению в Сирии&quot;, — заключили в МИД.Встреча состоялась в рамках визита Лаврова в Турцию. Переговоры прошли на полях Анталийского дипломатического форума в закрытом от прессы режиме. Лавров прибыл в Турцию накануне. У него запланированы выступление на форуме и несколько двусторонних встреч.
https://ria.ru/20250207/kurdistan-1997858005.html
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анталья (провинция)
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россия, анталья (провинция), иракский курдистан, сергей лавров, нечирван барзани, мария захарова
Россия, Анталья (провинция), Иракский Курдистан, Сергей Лавров, Нечирван Барзани, Мария Захарова
Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана

Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана Барзани в Анталье

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани во время встречи
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АНТАЛЬЯ, 12 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Анталье встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, она опубликовала фото начала переговоров в Telegram-канале.
«

"В ходе беседы были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР (Курдского автономного района. — Прим. ред.) ряда совместных топливно-энергетических проектов. Состоялся обмен мнениями относительно развития военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

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По словам российского министерства, стороны отметили важность консолидации международных усилий для политико-дипломатического урегулирования всех имеющихся в регионе конфликтных ситуаций.
«

"Особое внимание в этом контексте было уделено положению в Сирии", — заключили в МИД.

Встреча состоялась в рамках визита Лаврова в Турцию. Переговоры прошли на полях Анталийского дипломатического форума в закрытом от прессы режиме.
Лавров прибыл в Турцию накануне. У него запланированы выступление на форуме и несколько двусторонних встреч.
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РоссияАнталья (провинция)Иракский КурдистанСергей ЛавровНечирван БарзаниМария Захарова
 
 
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