Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье и встретится с Фиданом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу примет участие в дипломатическом форуме, который проходит с 11 по 13 апреля в турецкой Анталье.
Как сообщила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, у министра запланированы выступление и ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях мероприятия.
В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудить широкий круг насущных региональных и международных тем, в том числе последние события в зоне палестино-израильских боестолкновений и на Ближнем Востоке в целом.
"Особое внимание Россия уделяет взаимодействию с Турцией по Сирии с учетом традиционно глубокой вовлеченности Анкары в сирийские дела. Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны (Сирии - ред.), заинтересована в совместной работе по стабилизации обстановки в Сирии с учетом новых реалий", - заявили в российском дипведомстве.
Также министры затронут двусторонние торгово-экономические связи, взаимодействие в энергетике, финансах и других сферах. Отдельно будет обсуждаться работа над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Также планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.
Не исключено, что на встрече будет подниматься и тема украинского урегулирования - в преддверии форума Захарова выразила уверенность, что этот вопрос будет затрагиваться "буквально на каждой встрече". Однако информации о планах проведения специальной встречи только по этой теме нет, добавила она.
Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2024 года.
Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией
28 марта, 12:31