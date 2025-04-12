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Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
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00:24 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010826144.html
Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье - РИА Новости, 12.04.2025
Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу примет участие в дипломатическом форуме, который проходит с 11 по 13 апреля в турецкой Анталье. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:24:00+03:00
2025-04-12T00:24:00+03:00
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анталья (провинция)
сирия
сергей лавров
мария захарова
хакан фидан
аэс "аккую"
голубой поток
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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу примет участие в дипломатическом форуме, который проходит с 11 по 13 апреля в турецкой Анталье. Как сообщила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, у министра запланированы выступление и ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях мероприятия. В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудить широкий круг насущных региональных и международных тем, в том числе последние события в зоне палестино-израильских боестолкновений и на Ближнем Востоке в целом. "Особое внимание Россия уделяет взаимодействию с Турцией по Сирии с учетом традиционно глубокой вовлеченности Анкары в сирийские дела. Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны (Сирии - ред.), заинтересована в совместной работе по стабилизации обстановки в Сирии с учетом новых реалий", - заявили в российском дипведомстве. Также министры затронут двусторонние торгово-экономические связи, взаимодействие в энергетике, финансах и других сферах. Отдельно будет обсуждаться работа над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Также планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления. Не исключено, что на встрече будет подниматься и тема украинского урегулирования - в преддверии форума Захарова выразила уверенность, что этот вопрос будет затрагиваться "буквально на каждой встрече". Однако информации о планах проведения специальной встречи только по этой теме нет, добавила она. Захарова также сообщила, что обращений со стороны Украины о возможности организации встречи Лаврова с главой МИД страны Андреем Сибигой в Анталье не поступало. Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2024 года.
https://ria.ru/20250411/erdogan-2010768855.html
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россия
анталья (провинция)
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россия, анталья (провинция), сирия, сергей лавров, мария захарова, хакан фидан, аэс "аккую", голубой поток, турецкий поток, в мире
Россия, Анталья (провинция), Сирия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Хакан Фидан, АЭС "Аккую", Голубой поток, Турецкий поток, В мире
Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье

Лавров примет участие в дипломатическом форуме в Анталье и встретится с Фиданом

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу примет участие в дипломатическом форуме, который проходит с 11 по 13 апреля в турецкой Анталье.
Как сообщила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, у министра запланированы выступление и ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях мероприятия.
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В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудить широкий круг насущных региональных и международных тем, в том числе последние события в зоне палестино-израильских боестолкновений и на Ближнем Востоке в целом.
"Особое внимание Россия уделяет взаимодействию с Турцией по Сирии с учетом традиционно глубокой вовлеченности Анкары в сирийские дела. Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности этой страны (Сирии - ред.), заинтересована в совместной работе по стабилизации обстановки в Сирии с учетом новых реалий", - заявили в российском дипведомстве.
Также министры затронут двусторонние торгово-экономические связи, взаимодействие в энергетике, финансах и других сферах. Отдельно будет обсуждаться работа над стратегическими проектами строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Также планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.
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Не исключено, что на встрече будет подниматься и тема украинского урегулирования - в преддверии форума Захарова выразила уверенность, что этот вопрос будет затрагиваться "буквально на каждой встрече". Однако информации о планах проведения специальной встречи только по этой теме нет, добавила она.
Захарова также сообщила, что обращений со стороны Украины о возможности организации встречи Лаврова с главой МИД страны Андреем Сибигой в Анталье не поступало.
Четвертый Дипломатический форум пройдет 11-13 апреля в конгресс-центре NEST в туристическом районе Белек. Тема этого года "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Предыдущий дипломатический форум в Анталье состоялся в марте 2024 года.
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