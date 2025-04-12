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В Кузбассе пропал 13-летний подросток - РИА Новости, 12.04.2025
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14:54 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kuzbass-2010884842.html
В Кузбассе пропал 13-летний подросток
В Кузбассе пропал 13-летний подросток - РИА Новости, 12.04.2025
В Кузбассе пропал 13-летний подросток
Тринадцатилетний мальчик исчез в городе Белово Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону в Telegram-канале РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:54:00+03:00
2025-04-12T14:54:00+03:00
происшествия
белово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик исчез в городе Белово Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону в Telegram-канале&quot;По предварительной информации, 11 апреля 2025 года он (мальчик – ред.) вышел из социального учреждения и отправился в школу, однако в образовательном учреждении не появился и обратно не вернулся. До сих пор его местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Белово 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело&quot;, – сообщает ведомство.Уточняется, что на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
https://ria.ru/20250407/kuzbass-2009736378.html
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белово
кемеровская область
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происшествия, белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропал 13-летний подросток

СК возбудил уголовное дело после исчезновения 13-летнего мальчика в Кузбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик исчез в городе Белово Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону в Telegram-канале
«

"По предварительной информации, 11 апреля 2025 года он (мальчик – ред.) вышел из социального учреждения и отправился в школу, однако в образовательном учреждении не появился и обратно не вернулся. До сих пор его местонахождение не установлено. Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Белово 13-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство.

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Уточняется, что на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты.
В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
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ПроисшествияБеловоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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