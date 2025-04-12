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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:13:00+03:00
2025-04-12T14:13:00+03:00
2025-04-12T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и три миномета", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевых машин пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в Курской области