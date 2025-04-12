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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025
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14:13 12.04.2025 (обновлено: 14:38 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kurskaya-2010879392.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:13:00+03:00
2025-04-12T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и три миномета", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевых машин пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 175 военных в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и три миномета", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевых машин пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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