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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:13:00+03:00

2025-04-12T14:13:00+03:00

2025-04-12T14:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 и три миномета", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевых машин пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 боевые бронированные машины.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины