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"Их здесь похоронили". ВСУ ощутили первые последствия курской авантюры - РИА Новости, 12.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.04.2025 (обновлено: 08:06 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html
"Их здесь похоронили". ВСУ ощутили первые последствия курской авантюры
"Их здесь похоронили". ВСУ ощутили первые последствия курской авантюры - РИА Новости, 12.04.2025
"Их здесь похоронили". ВСУ ощутили первые последствия курской авантюры
Инициатива в зоне СВО по-прежнему остается у российской стороны. Группировка "Север" практически выдавила противника из Курской области и создала плацдарм на... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:00:00+03:00
2025-04-12T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Инициатива в зоне СВО по-прежнему остается у российской стороны. Группировка "Север" практически выдавила противника из Курской области и создала плацдарм на сопредельной территории. На других направлениях боевые действия идут не так динамично, однако продвижение есть практически везде. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.Два населенникаПосле мартовской атаки группировки "Север" противник лишился последних позиций в Курской области. Подразделения 22-го мотострелкового полка заняли Погребки, Орловку, Старую и Новую Сорочину. А бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка освободили Малую Локню на другом берегу одноименной реки. Эти удары полностью срезали весь северный участок плацдарма ВСУ и вынудили их отступить на юг — в Казачью Локню и Суджу.В тыл группировки противника, находившейся в Судже, скрытно проник сводный отряд подразделений Минобороны и добровольческих формирований — через газопровод диаметром порядка 140 сантиметров. Это стало для ВСУ полной неожиданностью. В рядах врага возникла паника, усугубившаяся тем, что ВКС России и саперные подразделения уничтожили все мосты через реку Суджу. Гарнизону пришлось бросить всю технику и тяжелое вооружение. Уходили с тем, что могли унести на себе.После освобождения ключевого города оборона ВСУ в курском приграничье посыпалась как карточный домик. Войска киевского режима отступили на юг, к границе. Согласно официальным сводкам Минобороны, на сегодняшний день они контролируют лишь два населенных пункта Курской области — Олешню и Горналь. Об освобождении соседнего Гуево — важного опорного пункта противника — сообщили в начале недели.Создание буферной зоныВыбивая остатки ВСУ с российской земли, группировка "Север" одновременно формирует в Сумской области буферную зону, которая призвана обезопасить от вторжения с этого направления. От Свердликово наши подразделения вклинились почти на семь километров вглубь территории противника, заняв Новенькое и Басовку. В настоящий момент штурмуют Локню. А дальше — Юнаковка, логистический узел, через который снабжалась вся оккупационная группировка врага.К Юнаковке продвигаются и от Николаево-Дарьино. Российские части пересекли границу и заняли Журавку. Освобождение Юнаковки позволит взять под контроль трассу Н-07, по которой можно наступать непосредственно на Сумы с северо-востока.Украинскому вторжению в Курскую область остались даже не недели, а дни. Два небольших приграничных населенника ВСУ долго удерживать не смогут. Единственный военный смысл сопротивляться — дать время военным инженерам подготовить линии обороны в Сумской области. Но группировка "Север" уже и так там.Освободить БогатырьНа Донецком направлении продолжаются интенсивные бои в районе Покровска (Красноармейска). Киев активно подтягивает сюда подкрепления. Российские подразделения группировки "Центр" ежедневно отбивают контратаки. Особых изменений линии фронта на этом участке в последние дни не было. Вероятно, сейчас главная задача под Покровском — сточить об оборону резервы противника.Перемалывают врага и южнее. Заняв линию Андреевка — Константинополь — Разлив, группировка "Юг" развернула наступление на крупное село Богатырь (до войны там жили около полутора тысяч человек). Его освобождение предоставит российской армии асфальтированную трассу до границ Днепропетровской области.В Часовом Яре не прекращаются тяжелые уличные бои за западные районы города. Под Торецком (Дзержинском) противник отходит в районе Валентиновки, Александрополя и Тарасовки. Поступают сведения, что участились боестолкновения на северском участке, откуда долго не было никаких новостей. Российские части приблизились к Григоровке в семи километрах северо-восточнее Северска.Рывок на ЗапорожьеНа Запорожском направлении группировки "Восток" и "Днепр" значительно расширили зону контроля восточнее Каховского водохранилища, заняв населенные пункты Лобковое, Степовое, Малые Щербаки и Щербаки. Отсюда — прямая трасса на Орехов, ключевой узел логистики и обороны ВСУ. Бои идут и западнее, в районе Каменского, который находится на трассе М-18, ведущей в Запорожье (население — более 700 тысяч). Но местность здесь преимущественно равнинная. Более-менее крупную бронегруппу от дронов спрятать просто негде.На западном берегу реки Оскол, где у группировки "Запад" плацдарм, освободили села Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевку. Противник, понимая нависшую над Купянском угрозу, не жалеет сил на контратаки. Но безрезультатно.В общем, весенняя кампания началась для российской армии благоприятно. Заставить раздергать наши части и бросить все резервы на оборону Курской области противнику не удалось. Вместо этого ВСУ сами понесли тяжелейшие потери, восполнить которые без ужесточения мобилизации нереально. Впрочем, украинская армия еще далека от поражения. Как минимум у нее нужно отбить еще Краматорск и Славянск. А киевский режим эти города без боя не отдаст.
https://ria.ru/20250411/dubina-2010736315.html
курская область
россия
суджа
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Их здесь похоронили". ВСУ ощутили первые последствия курской авантюры

Группировка "Север" практически вытеснила ВСУ из Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Инициатива в зоне СВО по-прежнему остается у российской стороны. Группировка "Север" практически выдавила противника из Курской области и создала плацдарм на сопредельной территории. На других направлениях боевые действия идут не так динамично, однако продвижение есть практически везде. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.

Два населенника

После мартовской атаки группировки "Север" противник лишился последних позиций в Курской области. Подразделения 22-го мотострелкового полка заняли Погребки, Орловку, Старую и Новую Сорочину. А бойцы 1-го батальона 9-го мотострелкового полка освободили Малую Локню на другом берегу одноименной реки. Эти удары полностью срезали весь северный участок плацдарма ВСУ и вынудили их отступить на юг — в Казачью Локню и Суджу.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области
В тыл группировки противника, находившейся в Судже, скрытно проник сводный отряд подразделений Минобороны и добровольческих формирований — через газопровод диаметром порядка 140 сантиметров. Это стало для ВСУ полной неожиданностью. В рядах врага возникла паника, усугубившаяся тем, что ВКС России и саперные подразделения уничтожили все мосты через реку Суджу. Гарнизону пришлось бросить всю технику и тяжелое вооружение. Уходили с тем, что могли унести на себе.
После освобождения ключевого города оборона ВСУ в курском приграничье посыпалась как карточный домик. Войска киевского режима отступили на юг, к границе. Согласно официальным сводкам Минобороны, на сегодняшний день они контролируют лишь два населенных пункта Курской области — Олешню и Горналь. Об освобождении соседнего Гуево — важного опорного пункта противника — сообщили в начале недели.

Создание буферной зоны

Выбивая остатки ВСУ с российской земли, группировка "Север" одновременно формирует в Сумской области буферную зону, которая призвана обезопасить от вторжения с этого направления. От Свердликово наши подразделения вклинились почти на семь километров вглубь территории противника, заняв Новенькое и Басовку. В настоящий момент штурмуют Локню. А дальше — Юнаковка, логистический узел, через который снабжалась вся оккупационная группировка врага.
© РИА НовостиСело Свердликово Курской области
Село Свердликово Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Село Свердликово Курской области
К Юнаковке продвигаются и от Николаево-Дарьино. Российские части пересекли границу и заняли Журавку. Освобождение Юнаковки позволит взять под контроль трассу Н-07, по которой можно наступать непосредственно на Сумы с северо-востока.
Украинскому вторжению в Курскую область остались даже не недели, а дни. Два небольших приграничных населенника ВСУ долго удерживать не смогут. Единственный военный смысл сопротивляться — дать время военным инженерам подготовить линии обороны в Сумской области. Но группировка "Север" уже и так там.

Освободить Богатырь

На Донецком направлении продолжаются интенсивные бои в районе Покровска (Красноармейска). Киев активно подтягивает сюда подкрепления. Российские подразделения группировки "Центр" ежедневно отбивают контратаки. Особых изменений линии фронта на этом участке в последние дни не было. Вероятно, сейчас главная задача под Покровском — сточить об оборону резервы противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Минобороны рассказали о рядовом, вынудившем ВСУ отступить
Вчера, 14:52
Перемалывают врага и южнее. Заняв линию Андреевка — Константинополь — Разлив, группировка "Юг" развернула наступление на крупное село Богатырь (до войны там жили около полутора тысяч человек). Его освобождение предоставит российской армии асфальтированную трассу до границ Днепропетровской области.
В Часовом Яре не прекращаются тяжелые уличные бои за западные районы города. Под Торецком (Дзержинском) противник отходит в районе Валентиновки, Александрополя и Тарасовки. Поступают сведения, что участились боестолкновения на северском участке, откуда долго не было никаких новостей. Российские части приблизились к Григоровке в семи километрах северо-восточнее Северска.

Рывок на Запорожье

На Запорожском направлении группировки "Восток" и "Днепр" значительно расширили зону контроля восточнее Каховского водохранилища, заняв населенные пункты Лобковое, Степовое, Малые Щербаки и Щербаки. Отсюда — прямая трасса на Орехов, ключевой узел логистики и обороны ВСУ. Бои идут и западнее, в районе Каменского, который находится на трассе М-18, ведущей в Запорожье (население — более 700 тысяч). Но местность здесь преимущественно равнинная. Более-менее крупную бронегруппу от дронов спрятать просто негде.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные
На западном берегу реки Оскол, где у группировки "Запад" плацдарм, освободили села Двуречное, Западное, Новомлынск и Фиголевку. Противник, понимая нависшую над Купянском угрозу, не жалеет сил на контратаки. Но безрезультатно.
В общем, весенняя кампания началась для российской армии благоприятно. Заставить раздергать наши части и бросить все резервы на оборону Курской области противнику не удалось. Вместо этого ВСУ сами понесли тяжелейшие потери, восполнить которые без ужесточения мобилизации нереально. Впрочем, украинская армия еще далека от поражения. Как минимум у нее нужно отбить еще Краматорск и Славянск. А киевский режим эти города без боя не отдаст.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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