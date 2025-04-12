https://ria.ru/20250412/kuban-2010942319.html
На Кубани задержали пять поездов из-за дрона ВСУ
На Кубани задержали пять поездов из-за дрона ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
На Кубани задержали пять поездов из-за дрона ВСУ
В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:08:00+03:00
2025-04-12T18:08:00+03:00
2025-04-12T22:40:00+03:00
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. В результате повреждения обломками БПЛА контактных сетей на железнодорожных путях в кубанской станице было задержано пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью над Краснодарским краем был сбит БПЛА. При этом, по данным оперштаба Кубани, из-за падения фрагментов БПЛА в станице Васюринской Динского района были повреждены контактные сети ж/д путей. Было приостановлено движение поездов, которое позже полностью восстановили. Отмечается, что пострадавших нет. "Вследствие этого были задержаны следующие поезда: №644 Кисловодск – Адлер время задержки составило 3 часа 30 минут; №407 Владикавказ – Анапа (3 часа); № 654 Адлер – Ставрополь (1 час 15 минут); пригородный поезд Кавказская – Краснодар (2 часа 30 минут); пригородный поезд Усть-Лабинская – Краснодар (1 час 40 минут)", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов от графика.
https://ria.ru/20250412/gosperevorot-2010924439.html
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На Кубани задержали пять поездов из-за дрона ВСУ
На Кубани задержали пять поездов из-за повреждения контактных сетей дроном ВСУ