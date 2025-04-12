https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html

Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ

Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025

Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ

Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, считает командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:15:00+03:00

2025-04-12T11:15:00+03:00

2025-04-12T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, считает командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков. "Я, к огромному сожалению, твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать еще вчера", — заявил он в ролике, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По словам военного, Киеву не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. "С самого начала надо было делать, нравится или не нравится, добровольно-принудительную мобилизацию", — указал он.Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что киевскому режиму предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010846993.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины