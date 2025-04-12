https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ - РИА Новости, 12.04.2025
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ
Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, считает командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:15:00+03:00
2025-04-12T11:15:00+03:00
2025-04-12T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, считает командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков. "Я, к огромному сожалению, твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать еще вчера", — заявил он в ролике, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По словам военного, Киеву не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. "С самого начала надо было делать, нравится или не нравится, добровольно-принудительную мобилизацию", — указал он.Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что киевскому режиму предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010846993.html
https://ria.ru/20250412/kursk-2010780314.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Украине придется принудительно мобилизовать 18-летних , считают в ВСУ
Крутков: Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, считает командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков.
"Я, к огромному сожалению, твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать еще вчера", — заявил он в ролике, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
По словам военного, Киеву не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
«
"С самого начала надо было делать, нравится или не нравится, добровольно-принудительную мобилизацию", — указал он.
Владимир Зеленский
ранее заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ
, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США
по национальной безопасности Джейк Салливан
заявлял, что киевскому режиму предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.