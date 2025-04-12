https://ria.ru/20250412/kotcheff-2010839766.html

Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф

Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф - РИА Новости, 12.04.2025

Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф

Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам "Рэмбо: Первая кровь", "Стрелок" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает канадский телеканал... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T04:48:00+03:00

2025-04-12T04:48:00+03:00

2025-04-12T09:03:00+03:00

культура

в мире

канада

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010852739_0:99:1995:1221_1920x0_80_0_0_08ee255857e384656dfc1c6c23016728.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам "Рэмбо: Первая кровь", "Стрелок" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на его сына. По данным телеканала, режиссер скончался в четверг. "Он скончался от старости, ... окруженный родными", - цитирует телеканал заявление его сына Томаса. Телеканал напоминает, что режиссер был больше известен за свою деятельность в 1980-е годы. CBC называет его самыми известными работами фильм 1982 года "Рэмбо: Первая кровь", а также черную комедию 1989 года "Уикенд у Берни". В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей карьере - Director's Cut: My Life in Film.

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, культура