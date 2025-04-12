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Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф - РИА Новости, 12.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:48 12.04.2025 (обновлено: 09:03 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kotcheff-2010839766.html
Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф
Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф - РИА Новости, 12.04.2025
Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф
Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам "Рэмбо: Первая кровь", "Стрелок" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает канадский телеканал... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T04:48:00+03:00
2025-04-12T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам "Рэмбо: Первая кровь", "Стрелок" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на его сына. По данным телеканала, режиссер скончался в четверг. "Он скончался от старости, ... окруженный родными", - цитирует телеканал заявление его сына Томаса. Телеканал напоминает, что режиссер был больше известен за свою деятельность в 1980-е годы. CBC называет его самыми известными работами фильм 1982 года "Рэмбо: Первая кровь", а также черную комедию 1989 года "Уикенд у Берни". В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей карьере - Director's Cut: My Life in Film.
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в мире, канада, культура
Культура, В мире, Канада, Культура
Умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф

Режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф умер в возрасте 94 лет

© Getty Images / Dave KotinskyКанадский режиссер Тед Котчефф
Канадский режиссер Тед Котчефф - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Getty Images / Dave Kotinsky
Канадский режиссер Тед Котчефф. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Канадский режиссер Тед Котчефф, известный по фильмам "Рэмбо: Первая кровь", "Стрелок" и "Уикенд у Берни", умер в возрасте 94 лет, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на его сына.
По данным телеканала, режиссер скончался в четверг.
"Он скончался от старости, ... окруженный родными", - цитирует телеканал заявление его сына Томаса.
Телеканал напоминает, что режиссер был больше известен за свою деятельность в 1980-е годы. CBC называет его самыми известными работами фильм 1982 года "Рэмбо: Первая кровь", а также черную комедию 1989 года "Уикенд у Берни". В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей карьере - Director's Cut: My Life in Film.
 
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