https://ria.ru/20250412/kosmos-2010887321.html

Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе

Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе - РИА Новости, 12.04.2025

Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе

Россия и США синхронизируют свои планы по срокам завершения работы Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам в День космонавтики гендиректор... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:14:00+03:00

2025-04-12T15:14:00+03:00

2025-04-12T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия и США синхронизируют свои планы по срокам завершения работы Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам в День космонавтики гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Мы договорились, что мы все сроки синхронизируем. Поскольку у нас совместные экипажи, совместные полёты перекрёстные, было бы не очень корректно разрывать календарный план", - сказал Баканов. Главное, по его словам, чтобы пилотируемая программа не прерывалась и взамен МКС сразу появилась Российская орбитальная станция. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года. В России идёт проектирование Российской орбитальной космической станции (РОС), которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля РОС запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html

https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html

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россия, сша, дмитрий баканов, роскосмос, в мире, космос - риа наука