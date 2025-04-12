Рейтинг@Mail.ru
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:14 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010887321.html
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе - РИА Новости, 12.04.2025
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе
Россия и США синхронизируют свои планы по срокам завершения работы Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам в День космонавтики гендиректор... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:14:00+03:00
2025-04-12T15:14:00+03:00
наука
россия
сша
дмитрий баканов
роскосмос
в мире
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153178/87/1531788715_0:395:6048:3797_1920x0_80_0_0_26145fe2da1fdb5ea28205a686e63d5a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия и США синхронизируют свои планы по срокам завершения работы Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам в День космонавтики гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Мы договорились, что мы все сроки синхронизируем. Поскольку у нас совместные экипажи, совместные полёты перекрёстные, было бы не очень корректно разрывать календарный план", - сказал Баканов. Главное, по его словам, чтобы пилотируемая программа не прерывалась и взамен МКС сразу появилась Российская орбитальная станция. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года. В России идёт проектирование Российской орбитальной космической станции (РОС), которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля РОС запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153178/87/1531788715_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_d1fff8d47fbc3c66b1c0d77350f2155e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий баканов, роскосмос, в мире, космос - риа наука
Наука, Россия, США, Дмитрий Баканов, Роскосмос, В мире, Космос - РИА Наука
Россия и США синхронизируют планы по МКС, сообщили в Роскосмосе

Баканов: Россия и США синхронизируют планы по срокам завершения работы МКС

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия и США синхронизируют свои планы по срокам завершения работы Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам в День космонавтики гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"Мы договорились, что мы все сроки синхронизируем. Поскольку у нас совместные экипажи, совместные полёты перекрёстные, было бы не очень корректно разрывать календарный план", - сказал Баканов.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС
11 апреля, 05:49
Главное, по его словам, чтобы пилотируемая программа не прерывалась и взамен МКС сразу появилась Российская орбитальная станция.
Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года.
В России идёт проектирование Российской орбитальной космической станции (РОС), которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля РОС запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.
Кадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС
7 февраля, 16:32
 
НаукаРоссияСШАДмитрий БакановРоскосмосВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала