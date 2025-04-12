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Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
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00:07 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010825634.html
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:07:00+03:00
2025-04-12T00:07:00+03:00
космос - риа наука
ссср
россия
юрий гагарин (космонавт)
алексей овчинин
иван вагнер
роскосмос
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. "Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса", Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия", - сказал Овчинин. Вагнер, в свою очередь, добавил, что в СССР после полета Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня, по его словам, вновь все больше детей проявляют интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин стала первой в космосе. "Сегодня мы продолжаем дело наших великих предшественников и выражаем благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли за их труд. Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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космос - риа наука, ссср, россия, юрий гагарин (космонавт), алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, день космонавтики
Космос - РИА Наука, СССР, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, День космонавтики
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Космонавты с МКС пожелали россиянам благополучия и радости от новых побед

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос".
День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый
Вчера, 03:35
"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса", Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия", - сказал Овчинин.
Вагнер, в свою очередь, добавил, что в СССР после полета Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня, по его словам, вновь все больше детей проявляют интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин стала первой в космосе.
"Сегодня мы продолжаем дело наших великих предшественников и выражаем благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли за их труд. Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!", - сказал Песков.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
День космонавтики: дата праздника в 2025 году, история освоения космоса
10:24
 
Космос - РИА НаукаСССРРоссияЮрий Гагарин (космонавт)Алексей ОвчининИван ВагнерРоскосмосДень космонавтики
 
 
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