https://ria.ru/20250412/kosmos-2010825634.html
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:07:00+03:00
2025-04-12T00:07:00+03:00
2025-04-12T00:07:00+03:00
космос - риа наука
ссср
россия
юрий гагарин (космонавт)
алексей овчинин
иван вагнер
роскосмос
день космонавтики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. "Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса", Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия", - сказал Овчинин. Вагнер, в свою очередь, добавил, что в СССР после полета Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня, по его словам, вновь все больше детей проявляют интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин стала первой в космосе. "Сегодня мы продолжаем дело наших великих предшественников и выражаем благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли за их труд. Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, ссср, россия, юрий гагарин (космонавт), алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, день космонавтики
Космос - РИА Наука, СССР, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, День космонавтики
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
Космонавты с МКС пожелали россиянам благополучия и радости от новых побед
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости.
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос"
.
День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет.
"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса", Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия", - сказал Овчинин.
Вагнер, в свою очередь, добавил, что в СССР после полета Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня, по его словам, вновь все больше детей проявляют интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин стала первой в космосе.
"Сегодня мы продолжаем дело наших великих предшественников и выражаем благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли за их труд. Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!", - сказал Песков.