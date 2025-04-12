https://ria.ru/20250412/kosmos-2010825634.html

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T00:07:00+03:00

2025-04-12T00:07:00+03:00

2025-04-12T00:07:00+03:00

космос - риа наука

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юрий гагарин (космонавт)

алексей овчинин

иван вагнер

роскосмос

день космонавтики

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем космонавтики и пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. "Дорогие соотечественники! Мы, космонавты "Роскосмоса", Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днем космонавтики! В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия", - сказал Овчинин. Вагнер, в свою очередь, добавил, что в СССР после полета Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня, по его словам, вновь все больше детей проявляют интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, а благодаря подвигу десятков тысяч мужчин и женщин стала первой в космосе. "Сегодня мы продолжаем дело наших великих предшественников и выражаем благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли за их труд. Сегодня с орбиты мы желаем вам благополучия и радости от новых побед в космосе. С праздником, друзья, с Днем космонавтики!", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, ссср, россия, юрий гагарин (космонавт), алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, день космонавтики