https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010940190.html
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов - РИА Новости, 12.04.2025
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов
Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:19:00+03:00
2025-04-12T22:19:00+03:00
2025-04-12T22:25:00+03:00
наука
космос - риа наука
москва
россия
ссср
юрий гагарин (космонавт)
день космонавтики — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594176928_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_4e22170a25116c06ffd2863be83971b3.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина."Собрание музея в 2024 году увеличилось на 2185 единиц, и на данный момент всего в коллекции насчитывается 108,4 тысячи предметов. Для удобства наших посетителей, увлекающихся темой космоса и космонавтики, музей активно пополняет коллекцию экспонатов на портале "Музейная Москва онлайн". Всего на странице музея опубликовано 9,6 тысячи предметов, из них 3,3 тысячи предметов — за 2024 год", — рассказала Артюхина во время пресс-тура в Музее космонавтики.Главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова уточнила, что в год в музей поступает около 1,5-2,5 тысячи единиц хранения. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010856150.html
москва
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594176928_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_82f6c28a30f4229f00b845518b7fba89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, москва, россия, ссср, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики — 2025
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Россия, СССР, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики — 2025
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов
Музей космонавтики в Москве насчитывает более 100 тысяч предметов