https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010940190.html

В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов

В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов - РИА Новости, 12.04.2025

В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов

Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:19:00+03:00

2025-04-12T22:19:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина."Собрание музея в 2024 году увеличилось на 2185 единиц, и на данный момент всего в коллекции насчитывается 108,4 тысячи предметов. Для удобства наших посетителей, увлекающихся темой космоса и космонавтики, музей активно пополняет коллекцию экспонатов на портале "Музейная Москва онлайн". Всего на странице музея опубликовано 9,6 тысячи предметов, из них 3,3 тысячи предметов — за 2024 год", — рассказала Артюхина во время пресс-тура в Музее космонавтики.Главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова уточнила, что в год в музей поступает около 1,5-2,5 тысячи единиц хранения. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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