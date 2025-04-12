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В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов - РИА Новости, 12.04.2025
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Наука
 
22:19 12.04.2025 (обновлено: 22:25 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010940190.html
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов - РИА Новости, 12.04.2025
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов
Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:19:00+03:00
2025-04-12T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина."Собрание музея в 2024 году увеличилось на 2185 единиц, и на данный момент всего в коллекции насчитывается 108,4 тысячи предметов. Для удобства наших посетителей, увлекающихся темой космоса и космонавтики, музей активно пополняет коллекцию экспонатов на портале "Музейная Москва онлайн". Всего на странице музея опубликовано 9,6 тысячи предметов, из них 3,3 тысячи предметов — за 2024 год", — рассказала Артюхина во время пресс-тура в Музее космонавтики.Главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова уточнила, что в год в музей поступает около 1,5-2,5 тысячи единиц хранения. Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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космос - риа наука, москва, россия, ссср, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики — 2025
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Россия, СССР, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики — 2025
В Музее космонавтики рассказали о коллекции экспонатов

Музей космонавтики в Москве насчитывает более 100 тысяч предметов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосетители в Музее космонавтики на ВДНХ
Посетители в Музее космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители в Музее космонавтики на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч предметов насчитывает коллекция экспонатов Музея космонавтики в Москве, рассказала журналистам директор музея Наталья Артюхина.
"Собрание музея в 2024 году увеличилось на 2185 единиц, и на данный момент всего в коллекции насчитывается 108,4 тысячи предметов. Для удобства наших посетителей, увлекающихся темой космоса и космонавтики, музей активно пополняет коллекцию экспонатов на портале "Музейная Москва онлайн". Всего на странице музея опубликовано 9,6 тысячи предметов, из них 3,3 тысячи предметов — за 2024 год", — рассказала Артюхина во время пресс-тура в Музее космонавтики.
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Главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова уточнила, что в год в музей поступает около 1,5-2,5 тысячи единиц хранения.
Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
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