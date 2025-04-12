https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010900365.html

В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина

В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025

В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина

Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:55:00+03:00

2025-04-12T16:55:00+03:00

2025-04-12T16:55:00+03:00

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АШХАБАД, 12 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. В ней приняли участие учащиеся ашхабадской туркмено-российской средней школы имени Пушкина и жители туркменской столицы. После возложения цветов для гостей Русского дома были организованы интеллектуальная викторина на космическую тематику и творческий мастер-класс по лепке из воздушного пластилина. Бюст Юрия Гагарина был установлен в Ашхабаде в апреле 2021 года. Памятник был передан в дар посольству РФ в Туркмении международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир".

https://ria.ru/20250412/gagarin-2010890131.html

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