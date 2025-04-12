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В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025
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16:55 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010900365.html
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина
Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:55:00+03:00
2025-04-12T16:55:00+03:00
космос - риа наука
ашхабад
россия
туркмения
юрий гагарин (космонавт)
в мире
день космонавтики — 2025
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АШХАБАД, 12 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. В ней приняли участие учащиеся ашхабадской туркмено-российской средней школы имени Пушкина и жители туркменской столицы. После возложения цветов для гостей Русского дома были организованы интеллектуальная викторина на космическую тематику и творческий мастер-класс по лепке из воздушного пластилина. Бюст Юрия Гагарина был установлен в Ашхабаде в апреле 2021 года. Памятник был передан в дар посольству РФ в Туркмении международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир".
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010890131.html
https://ria.ru/20250412/dzhakarta-2010845998.html
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космос - риа наука, ашхабад, россия, туркмения, юрий гагарин (космонавт), в мире, день космонавтики — 2025
Космос - РИА Наука, Ашхабад, Россия, Туркмения, Юрий Гагарин (космонавт), В мире, День космонавтики — 2025
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина

в День космонавтики в Ашхабаде возложили цветы к бюсту Гагарина

© Фото : Русский Дом в АшхабадеБюст Юрия Гагарина в Ашхабаде
Бюст Юрия Гагарина в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Русский Дом в Ашхабаде
Бюст Юрия Гагарина в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики, передает корреспондент РИА Новости.
В ней приняли участие учащиеся ашхабадской туркмено-российской средней школы имени Пушкина и жители туркменской столицы.
Торжественная церемония открытия памятника летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Запорожской области открыли бюст Гагарина
Вчера, 15:41
После возложения цветов для гостей Русского дома были организованы интеллектуальная викторина на космическую тематику и творческий мастер-класс по лепке из воздушного пластилина.
Бюст Юрия Гагарина был установлен в Ашхабаде в апреле 2021 года. Памятник был передан в дар посольству РФ в Туркмении международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир".
Возложение цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину в Джакарте - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Джакарте прошла церемония возложения цветов к памятнику Гагарину
Вчера, 07:06
 
Космос - РИА НаукаАшхабадРоссияТуркменияЮрий Гагарин (космонавт)В миреДень космонавтики — 2025
 
 
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