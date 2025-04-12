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В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина - РИА Новости, 12.04.2025
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина
Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:55:00+03:00
2025-04-12T16:55:00+03:00
2025-04-12T16:55:00+03:00
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день космонавтики — 2025
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АШХАБАД, 12 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту летчику-космонавту Юрию Гагарину состоялось в субботу в Русском доме в Ашхабаде по случаю Дня космонавтики, передает корреспондент РИА Новости. В ней приняли участие учащиеся ашхабадской туркмено-российской средней школы имени Пушкина и жители туркменской столицы. После возложения цветов для гостей Русского дома были организованы интеллектуальная викторина на космическую тематику и творческий мастер-класс по лепке из воздушного пластилина. Бюст Юрия Гагарина был установлен в Ашхабаде в апреле 2021 года. Памятник был передан в дар посольству РФ в Туркмении международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур – единый мир".
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010890131.html
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космос - риа наука, ашхабад, россия, туркмения, юрий гагарин (космонавт), в мире, день космонавтики — 2025
Космос - РИА Наука, Ашхабад, Россия, Туркмения, Юрий Гагарин (космонавт), В мире, День космонавтики — 2025
В Туркменистане возложили цветы к бюсту Гагарина
в День космонавтики в Ашхабаде возложили цветы к бюсту Гагарина