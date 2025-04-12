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Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
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09:57 12.04.2025 (обновлено: 12:00 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010856150.html
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, поздравительное письмо опубликовано на сайте... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:57:00+03:00
2025-04-12T12:00:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
день космонавтики
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля.&quot;Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу&quot;, — указал глава государства.Путин отметил, что первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом отечества.Кроме того, президент России подчеркнул, что страна гордится прославленной плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов — настоящих патриотов и подвижников, "стоявших у истоков национальной космической программы".Он назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции."Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции", — отметил российский лидер.Путин отметил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России."И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", — подчеркнул президент.В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
https://ria.ru/20250412/mishustin-2010855846.html
https://ria.ru/20250409/razvitie-2010183046.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, день космонавтики, юрий гагарин (космонавт)
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, День космонавтики, Юрий Гагарин (космонавт)
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля.
«

"Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу", — указал глава государства.

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Путин отметил, что первый полет в космос Юрия Гагарина навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом отечества.
Кроме того, президент России подчеркнул, что страна гордится прославленной плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов — настоящих патриотов и подвижников, "стоявших у истоков национальной космической программы".
Он назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции.
«
"Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции", — отметил российский лидер.
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Путин отметил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России.
"И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы, цифровые и ядерные технологии, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями", — подчеркнул президент.
В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
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Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинДень космонавтикиЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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