https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010854178.html

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T09:16:00+03:00

2025-04-12T09:16:00+03:00

2025-04-12T11:32:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления опубликовали на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу", — указано в поздравлении.Сегодня отрасль решает сложные задачи, работая, в том числе, над реализацией оборонных программ, связанных со спецоперацией, добавил президент.Он отметил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, а также обеспечения технологического суверенитета России, а также улучшения качества жизни во всех регионах страны.Как подчеркнул глава государства, для лидерства в освоении космоса важно постоянно развиваться, наращивать производство спутников и внедрять новые технологии.При этом Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции.В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, владимир путин