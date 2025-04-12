Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу", — указано в поздравлении.
Сегодня отрасль решает сложные задачи, работая, в том числе, над реализацией оборонных программ, связанных со спецоперацией, добавил президент.
Он отметил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, а также обеспечения технологического суверенитета России, а также улучшения качества жизни во всех регионах страны.
Как подчеркнул глава государства, для лидерства в освоении космоса важно постоянно развиваться, наращивать производство спутников и внедрять новые технологии.
При этом Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции.
В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.