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Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
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09:16 12.04.2025 (обновлено: 11:32 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2010854178.html
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T09:16:00+03:00
2025-04-12T11:32:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления опубликовали на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу", — указано в поздравлении.Сегодня отрасль решает сложные задачи, работая, в том числе, над реализацией оборонных программ, связанных со спецоперацией, добавил президент.Он отметил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, а также обеспечения технологического суверенитета России, а также улучшения качества жизни во всех регионах страны.Как подчеркнул глава государства, для лидерства в освоении космоса важно постоянно развиваться, наращивать производство спутников и внедрять новые технологии.При этом Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции.В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Путин поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, текст поздравления опубликовали на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу", — указано в поздравлении.
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Сегодня отрасль решает сложные задачи, работая, в том числе, над реализацией оборонных программ, связанных со спецоперацией, добавил президент.
Он отметил, что ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, а также обеспечения технологического суверенитета России, а также улучшения качества жизни во всех регионах страны.
Как подчеркнул глава государства, для лидерства в освоении космоса важно постоянно развиваться, наращивать производство спутников и внедрять новые технологии.
При этом Путин назвал освоение Вселенной и использование космических систем сферой высочайшей глобальной конкуренции.
В России 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
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