https://ria.ru/20250412/kobakhidze-2010827868.html
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании - РИА Новости, 12.04.2025
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании
Введение санкций против грузинских чиновников стало трагичным событием для Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:47:00+03:00
2025-04-12T00:47:00+03:00
2025-04-12T00:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Введение санкций против грузинских чиновников стало трагичным событием для Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит Sputnik Грузия."Это просто немыслимое явление. В стране с такими традициями, без каких-либо доказательств и фактов, к людям применяются меры, которые практически эквивалентны уголовным санкциям. Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании. Мы можем только лишь выразить сожаление в связи со всем этим", — сказал он журналистам.В минувший четверг британское правительство заявило о введении персональных рестрикций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы МВД республики Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с нарушениями прав человека.Помимо этого, под ограничительные меры Лондона попали замглавы департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
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в мире, грузия, великобритания, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Великобритания, Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании
Кобахидзе: введение Британией санкций против грузинских чиновников трагично