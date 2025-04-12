Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kobakhidze-2010827868.html
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании - РИА Новости, 12.04.2025
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании
Введение санкций против грузинских чиновников стало трагичным событием для Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T00:47:00+03:00
2025-04-12T00:47:00+03:00
в мире
грузия
великобритания
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980242616_0:14:1219:700_1920x0_80_0_0_97c51d731e77aa62ec0e61f653217022.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Введение санкций против грузинских чиновников стало трагичным событием для Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит Sputnik Грузия."Это просто немыслимое явление. В стране с такими традициями, без каких-либо доказательств и фактов, к людям применяются меры, которые практически эквивалентны уголовным санкциям. Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании. Мы можем только лишь выразить сожаление в связи со всем этим", — сказал он журналистам.В минувший четверг британское правительство заявило о введении персональных рестрикций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы МВД республики Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с нарушениями прав человека.Помимо этого, под ограничительные меры Лондона попали замглавы департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
https://ria.ru/20250407/kobakhidze-2009910491.html
https://ria.ru/20250223/front-2001110435.html
грузия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980242616_0:0:1083:812_1920x0_80_0_0_188108b9afde8c6f393bd0e328c4131c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, великобритания, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Великобритания, Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии рассказал о трагичной ситуации для Великобритании

Кобахидзе: введение Британией санкций против грузинских чиновников трагично

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк Ираклий Кобахидзе
 Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Введение санкций против грузинских чиновников стало трагичным событием для Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит Sputnik Грузия.
"Это просто немыслимое явление. В стране с такими традициями, без каких-либо доказательств и фактов, к людям применяются меры, которые практически эквивалентны уголовным санкциям. Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании. Мы можем только лишь выразить сожаление в связи со всем этим", — сказал он журналистам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Кобахидзе обвинил "глубинное государство" в поддержке конфликта на Украине
7 апреля, 21:53
В минувший четверг британское правительство заявило о введении персональных рестрикций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и первого замглавы МВД республики Шалвы Бедоидзе в рамках режима по борьбе с нарушениями прав человека.
Помимо этого, под ограничительные меры Лондона попали замглавы департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и руководитель Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Кобахидзе сделал заявление о втором фронте против России
23 февраля, 12:32
 
В миреГрузияВеликобританияИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала