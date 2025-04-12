https://ria.ru/20250412/kitay-2010927402.html

Жителей Китая весом менее 50 килограммов предупредили о серьезной угрозе

Жителей Китая весом менее 50 килограммов предупредили о серьезной угрозе - РИА Новости, 12.04.2025

Жителей Китая весом менее 50 килограммов предупредили о серьезной угрозе

Китайские власти призвали жителей страны, весящих менее 50 килограммов, не выходить на улицу из-за шквального ветра, сообщил телеканал FTV News. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:44:00+03:00

2025-04-12T19:44:00+03:00

2025-04-12T19:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Китайские власти призвали жителей страны, весящих менее 50 килограммов, не выходить на улицу из-за шквального ветра, сообщил телеканал FTV News."Вчера Китай впервые за десять лет объявил в Пекине редкое штормовое предупреждение оранжевого уровня. <…> Власти также призвали людей, чей вес составляет менее 50 килограммов, не выходить на улицу, чтобы их не унесло ветром", — говорится в публикации.Государственный метеорологический центр КНР в пятницу объявил тревогу "оранжевого" уровня в связи со штормовыми ветрами в северных районах страны. Согласно данным метеорологов, в субботу с утра в большинстве районов Пекина наблюдались порывы ветра силой от 7 до 9 баллов (от 13,9 до 24,4 метра в секунду), в горных районах порывы ветра достигали 13 баллов (37 - 41,4 метра в секунду).Ранее Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что жителям китайской столицы рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, не останавливаться под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями или большими деревьями. В городе в субботу закрыты многие парки и храмовые комплексы, приостановлено движение поездов по некоторым высокоскоростным железным дорогам.В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004635505.html

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