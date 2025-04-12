https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис

В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис - РИА Новости, 12.04.2025

В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис

"Взаимные" пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам и могут спровоцировать гуманитарный кризис, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T07:48:00+03:00

2025-04-12T07:48:00+03:00

2025-04-12T08:25:00+03:00

китай

сша

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 12 апр – РИА Новости. "Взаимные" пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам и могут спровоцировать гуманитарный кризис, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, стороны обсудили такие вопросы, как ответ на "взаимные" пошлины США, защита многосторонней торговой системы и обеспечение полной реализации роли ВТО. Заявление по итогам разговора министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу."Взаимные" пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам, особенно наименее развитым государствам, и могут даже спровоцировать гуманитарный кризис", - заявил Ван Вэньтао.Он добавил, что членам ВТО следует объединиться и защититься от политики односторонних действий, протекционизма и запугивания."Возникновение торгово-экономических разногласий между членами ВТО является нормальным явлением, им следует находить пути разрешения своих проблем путем консультаций на основе взаимного уважения и равноправного отношения", - заявил Ван Вэньтао.Он добавил, что "в настоящее время членам ВТО следует сплотиться и защититься от политики односторонних действий, протекционизма и запугивания путем открытого сотрудничества и многосторонности".Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.

https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html

https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010775119.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире, дональд трамп, ван и (политик), нгози оконджо-ивеала, вашингтон (штат), всемирная торговая организация (вто)