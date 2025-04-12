Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов
Китай с субботы увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125%
© AP Photo / Andy WongСтанция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года
© AP Photo / Andy Wong
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года
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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов, сообщили на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
"Тарифная ставка будет скорректирована с 84 процентов до 125", — указано в публикации.
Эти меры начинают действовать с субботы.
Там также подчеркивается, что ненормально высокие американские пошлины в отношении Китая серьезно нарушают правила международной торговли и противоречат основным экономическим законам и здравому смыслу, а также представляют собой акт запугивания и принуждения.
На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов, а в четверг — до 145.
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Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Девятого апреля Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости называл повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.
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