https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html

Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов

Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов - РИА Новости, 12.04.2025

Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов

Китай увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов, сообщили на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:35:00+03:00

2025-04-12T02:35:00+03:00

2025-04-12T12:17:00+03:00

пекин

сша

дональд трамп

скотт бессент

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов, сообщили на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР."Тарифная ставка будет скорректирована с 84 процентов до 125", — указано в публикации.Эти меры начинают действовать с субботы.Там также подчеркивается, что ненормально высокие американские пошлины в отношении Китая серьезно нарушают правила международной торговли и противоречат основным экономическим законам и здравому смыслу, а также представляют собой акт запугивания и принуждения.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Девятого апреля Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости называл повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.

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https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

пекин

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекин, сша, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире