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Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов - РИА Новости, 12.04.2025
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02:35 12.04.2025 (обновлено: 12:17 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов - РИА Новости, 12.04.2025
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов
Китай увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов, сообщили на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:35:00+03:00
2025-04-12T12:17:00+03:00
пекин
сша
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов, сообщили на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР."Тарифная ставка будет скорректирована с 84 процентов до 125", — указано в публикации.Эти меры начинают действовать с субботы.Там также подчеркивается, что ненормально высокие американские пошлины в отношении Китая серьезно нарушают правила международной торговли и противоречат основным экономическим законам и здравому смыслу, а также представляют собой акт запугивания и принуждения.Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.Девятого апреля Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости называл повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.
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пекин, сша, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Пекин, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов

Китай с субботы увеличил дополнительные пошлины на товары из США до 125%

© AP Photo / Andy WongСтанция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Andy Wong
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года
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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай увеличивает дополнительные пошлины на товары из США до 125 процентов, сообщили на сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
"Тарифная ставка будет скорректирована с 84 процентов до 125", — указано в публикации.
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Вышло не по плану. Китай кардинально меняет позицию
Вчера, 08:00
Эти меры начинают действовать с субботы.
Там также подчеркивается, что ненормально высокие американские пошлины в отношении Китая серьезно нарушают правила международной торговли и противоречат основным экономическим законам и здравому смыслу, а также представляют собой акт запугивания и принуждения.

На прошлой неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай — до 84. В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил о повышении тарифов для КНР до 125 процентов, а в четверг — до 145.

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Худший кошмар сбылся: Вашингтон и Пекин уже поделили мир
9 апреля, 08:00
Вечером 2 апреля американский лидер объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка — десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
Девятого апреля Трамп заявил, что США на 90 дней приостановили введение новых тарифов в отношении более чем 75 стран.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости называл повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
 
ПекинСШАДональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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